Ritorna “Più cinema per tutti”, il ciclo di proiezioni con audiodescrizione per ciechi e sottotitoli per sordi, realizzato in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2016 di Open – Progetti innovativi di Audience Engagement.

Via Verdi 18, Torino

Da martedì 10 aprile Alle 20,30

L’appuntamento di aprile è con “La prima cosa bella” di Paolo Virzì. Ingresso 4 euro

