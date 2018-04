Giovani sordi e mondo del lavoro. In partenza a Trento un percorso di formazione per addetti alla ristorazione.

Disabilità, istruzione e mondo del lavoro si incontrano nel corso di formazione “Io ho gusto, tatto e olfatto” organizzato da Formazione Spa in collaborazione con Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus Sezione Provinciale di Trento. In partenza dal prossimo maggio, il corso è rivolto ai giovani sordi in attesa di occupazione, residenti o domiciliati in Provincia Autonoma di Trento e interessati a formarsi nell’ambito della ristorazione.

Cinque i posti a disposizione per un corso di 120 ore che si dividerà tra la sede dell’Ente Nazionale Sordi Onlus (Via Piave 108, Trento) e la mensa dello Studentato Nest (Via Solteri 97, Trento), gestita dalla cooperativa sociale Relè.

Altre 200 ore saranno dedicate al tirocinio professionalizzante che ciascun partecipante potrà condurre presso un’azienda del territorio. Pensato per facilitare la transizione dalla scuola al lavoro, il corso si rivolge a giovani sordi e ipoacusici dai 16 anni in su. Il corso prevede la presenza di assistenti alla comunicazione che garantiranno la piena accessibilità dei contenuti.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 17 aprile 2018 a Formazione Spa – SOC. CONS. A R.L. in Via Kufstein, 5, Loc. Spini di Gardolo – Trento. Un’apposita commissione valuterà l’idoneità degli iscritti attraverso un colloquio motivazionale, dando priorità alle persone che abbiano terminato gli studi negli ultimi due anni scolastici (anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017).

In programma da maggio a dicembre 2018, il corso si articolerà in 12 ore settimanali, con un obbligo di frequenza del 70% per la formazione e del 50% per le ore di tirocinio professionalizzante. Prevista un’indennità di partecipazione, previo assolvimento dell’obbligo di frequenza e il raggiungimento di un giudizio positivo.

Per ulteriori informazioni:Formazione Spa- società consortile a r.l. (Via Kufstein, 5, Loc. Spini di Gardolo – Trento – telefono: 0461 994748, e-mail: federica.brugnara@formazionespa.it) o l’Ente Nazionale Sordi Onlus di Trento (Via Piave, 108 – Trento – telefono: 0461 235329, e-mail: trento@ens.it).

“Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento.”