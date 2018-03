Il cortometraggio The Silent Child arriva in esclusiva assoluta in prima visione su Studio Universal: ecco quando

The Silent Child è stato premiato durante la notte dei Premi Oscar 2018 come il miglior cortometraggio dell’anno. Un importantissimo riconoscimento per la storia che ha commosso ed emozionato il mondo del cinema in arrivo in anteprima assoluta su Studio Universal.

The Silent Child film: quando va in onda?

Lunedì 26 marzo 2018 alle ore 20.40 circa The Silent Child sarà tramesso in esclusiva assoluta su Studio Universal, canale di Mediaset Premium. Si tratta di una speciale anteprima per il pubblico italiano che potrà interessarsi alla storia di Libby, la bimba sorda interpretata magistralmente da Maisie Sly.

The Silent Child – short film, la trama: ambientata in Inghilterra, il cortometraggio narra la vicenda di Libby, una bimba sorda. Ha due fratelli più grandi e due genitori assenti impegnati a tempo pieno nel lavoro. Libby trascorre buona parte delle sue giornate incollata dinanzi alla tv, quasi estranea alla vita che scorre fuori dalle finestre.

Per questo motivo i genitori assumono una giovane maestra per coinvolgerla e spingerla a guardare il mondo con occhi diversi. Inizia così la nuova vita di Libby che scopre il piacere di un parco pubblico e di conoscere nuovi bambini. Ad un certo punto però i genitori decidono di licenziare la maestra e di iscrivere Libby ad una scuola pubblica.

Nonostante il distacco Libby e la maestra sono legate da un filo invisibile. La conferma arriva sul finale quando la piccola rivede la maestra a cui, con il linguaggio dei segni, dedica una bellissima frase: “ti voglio bene e sarà per sempre“.

The Silent Child, cast

Scritto da Rachel Shenton e diretto da Chris Overton, The Silent Child è uno short film realizzato nel 2017 dalla Slick Films.

Nel cast ritroviamo una bravissima Maisie Sly nel ruolo della piccola Libbie, mentre Rachel Shenton, l’autrice del corto, interpreta la madre Johanne. Altri protagonisti: Rachel Fielding, Anna Barry, Sam Rees, Annie Cusselle e Philip York.

L’appuntamento con The Silent Child in tv è per lunedì 26 marzo in prima serata su Studio Universal.