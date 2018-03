Al di là delle barriere architettoniche, ben più dure a cadere sono le barriere intellettive che offendono tutti, abili e disabili, ritorcendosi contro chi le continua a porre in atto queste preposizioni, mentre la comunità civile può trovare su questo terreno argomenti di interesse comune, specie laddove le famiglie provate dalla disabilità in qualche suo componente fatica a stare al passo, a interloquire con un mondo che sembra sfuggire.

Lo Stato esperto di umanità e socialità, come solito dire delle tre… “non ascolta, non sente, non vede”, negando quindi la necessità dell’incontro e del dialogo col mondo della sofferenza.

I disabili fisici, specie quelli mentali, lottano da anni per ottenere legali diritti sanciti dalla Costituzione, ma soprattutto per far conoscere il loro status sociale che quotidianamente incontrano e che rende la loro esistenza, oltre quella dei loro familiari, molto difficile, anche dal punto di vista economico

L’Agenzi di Stampa Agenpress rende noto che secondo l’ultima rilevazione dell’Ocse, riferita al 2015, il reddito complessivo medio di un top Manager Pubblico italiano era di 356.349 euro all’anno : il 39,9 per cento in più di quello percepito dal pari livello tedesco, il 42,8 per cento in più di un Inglese, il 45,9 per cento in più del Francese e il 98,4 per cento in più di uno Spagnolo, mentre rispetto al dato medio dei Paesi Ocse, i Manager italiani presentano un reddito superiore di oltre il 70 per cento.

Non vi è bisogno di alcun commento : basta il confronto con le elemosine che lo Stato Italiano “dona” al mondo della disabilità .

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto nè gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti.