La presentazione ufficiale di Hackability@Milano il laboratorio permanente di co-progettazione per far incontrare il mondo del making e del design con le esigenze delle persone con disabilità.

Giovedì 22/marzo alle h 17 al Milano Luiss hub for makers and students di via d’Azeglio 3 presentiamo il progetto e i suoi obiettivi con un panel d’eccezione che vede confrontarsi i principali stakeholder del mondo dell’healthcare, dagli amministratori ai medici passando per designer e Fab Lab.

