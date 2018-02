Una matelicese come presidente regionale dell’E.N.S.

Alla presidenza è stata eletta la matelicese Maria Evangelista Ciccolini, che da 20 anni è alla guida del direttivo provinciale maceratese dell’Ente Nazionale Sordomuti.

31 gen 2018

“Una carica importante ed un traguardo importantissimo per la categoria dei non udenti nelle Marche – scrive Matteo Aringoli, che ha reso nota la notizia su Facebook – Maria è stata molto attiva ed ha conseguito in molti anno molti risultati a favore dei non udenti nella provincia di Macerata. Ha creato lavoro nel mondo dell’assistenza alla comunicazione e organizzato molti corsi in LIS, Lingua Italiana dei Segni. A lei vanno i miei più sinceri auguri e un augurio che la comunità marchigiana dei sordomuti possa trovare in lei un grande e sincero punto di riferimento”.