Mma, tutti nella gabbia: negli Usa i match anche tra atleti disabili

Ha suscitato molta curiosità nei giorni scorsi il video della star dell’Ufc Diego “Lion Heart” Sanchez che ha affrontato in un match esibizione il suo super fan Isaac Marquez, un ragazzo con la sindrome di down. Pochi invece sanno che in Usa ci sono atleti con diverse disabilità che combattono in veri match delle Mma, alcuni anche ad alti livelli.

A Garrett “G money” Holeve ad esempio ha dedicato anche un documentario Espn. È lui che l’8 novembre 2014 ha disputato il primo match di Mma della storia tra atleti disabili, sfidando un ragazzo afflitto da paralisi cerebrale, David Steffan e vincendo l’incontro. I due si sono incontrati poi altre due volte con due successi a uno per Holeve che lo scorso 24 giugno lo ha battuto nella sfida per il primo titolo per disabili nella storia di questo sport. Un titolo che spera di difendere presto contro nuovi avversari. Uno potrebbe essere JP “cerebral assasin” Gillespie, anche lui afflitto da paralisi cerebrale che ha già affrontato Steffan. Il bilancio tra i due è di una vittoria a testa. O magari contro nuovi atleti delle “adaptive Mma” come sono stati chiamati questi match negli Usa.

La sua famiglia ha infatti creato la Holeve foundation per promuovere gli sport da combattimento tra i disabili. Di recente la fondazione ha iniziato un programma specifico anche per bambini autistici dopo che vari studi hanno dimostrato gli effetti benefici dell’attività sportiva per combattere questa malattia.

SENZA MANO — È invece privo dalla nascita di mano ed avambraccio sinistro Nick “The Notorious” Newell. Una menomazione molto importante in uno sport dove sono fondamentali le prese con entrambe le mani. Avere una mano sola gli rendeva impossibile eseguire molte tecniche, anche di base. Ciononostante Newell è riuscito a realizzare una splendida carriera da professionista, con un record di 13 vittorie ed una sola sconfitta. Cinque dei suoi combattimenti li ha disputati in uno dei più importanti eventi mondiali, le World Series of Fighting (oggi Pfl, Professional Fighters League). Simile la storia del coreano Won “Hell Boy” Jun Jang, ancora in attività, che al momento vanta un record pro di 4-2. Dalla nascita è privo di tutte le dita della mano destra, pollice compreso. Anche per lui quindi valgono tutte le limitazioni tecniche di Newell. Anche alla sua storia ha dedicato un documentario la Espn. Più difficile invece la carriera di Keith Miner che la sua mano destra l’ha persa a 19 anni, ma nonostante questo è arrivato a disputare un match nel Bellator, la seconda più importante promotion al mondo. È invece sordo dalla nascita Matt “The Hammer” Hamill. Dopo una carriera universitaria di alto livello nella lotta libera (tre volte campione nazionale Ncaa divisione III) ha esordito nelle Mma nel 2005. Nel 2006 ha vinto il reality dell’Ufc The Ultimate Fighter ed è così entrato nella promotion di Mma più importante del mondo. Vi ha disputato 14 match, vincendone ben 10, uno contro la leggenda Tito Ortiz. La sua storia ha ispirato il regista Oren Kaplan per il film biografico del 2010 The Hammer. <img itemprop=”image” src=”http://images2.gazzettaobjects.it/methode_image/2017/12/24/Varie/Foto%20Varie%20-%20Trattate/731128dc-e89a-11e7-9c1a-788de7c60c1c_169_l.jpg?v=201712241223″ />