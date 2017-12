ASUITs di Trieste accessibile alle persone sorde con video-interpretariato in LIS

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs) da oggi garantisce il servizio di video-interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) VEASYT Live! per tutti i pazienti sordi.

Il servizio è offerto gratuitamente, tutti i giorni.

L’avvio del servizio è stato presentato durante la conferenza stampa svoltasi il giorno 12 dicembre 2017 presso la Direzione Generale di ASUITs, alla presenza di Flavio Paoletti, Direttore Servizi Sociosanitari di ASUITs, Enrico Capiozzo, Presidente di VEASYT srl, e Francesca Lisjak, Presidente Ente Nazionale Sordi, Sezione Provinciale di Trieste. Durante la conferenza stampa il Direttore dei Servizi Sociosanitari ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: “Ritengo che i servizi pubblici debbano garantire soluzioni innovative, utilizzando la tecnologia disponibile per facilitare l’accesso per gli assistiti e la comprensione del percorso di cura.”

Ecco come funziona il servizio di video-interpretariato per ASUITs:

La persona sorda che si reca presso gli ambulatori dell’ASUITs, per un’urgenza, una visita medica o un esame clinico, deve solo avvisare gli infermieri e i medici di essere sorda e di avere necessità dell’interprete. Subito il personale medico, con il supporto di un tablet o di un computer, avvierà una videochiamata con l’interprete di lingua dei segni. Per l’utilizzo di questo servizio vengono utilizzati tablet e connessione internet dell’ASUITs così da garantire un servizio di video-interpretariato in LIS di alta qualità

Vuoi avere un interprete per la tua visita? Non devi fare niente, pensa a tutto l’ospedale dal momento della prenotazione della visita al giorno dell’appuntamento.

Vuoi essere sicuro di avere un interprete e vuoi chiedere o fornire informazioni sul servizio di video-interpretariato in LIS? Scrivi al 3929633074 indicando data, ora e ambulatorio della visita.

Grazie all’interprete di lingua dei segni in videochiamata, la persona sorda può essere autonoma: andare da sola alla visita, capire quello che dice il medico, rispondere a tutte le domande e chiedere informazioni.

Gli interpreti di VEASYT Live! sono interpreti professionisti. Fanno riferimento a un codice deontologico che garantisce la massima sicurezza e privacy: assicurano che tutto quello che viene detto venga tradotto, senza tralasciare nulla e soprattutto che nulla venga divulgato.

Siamo orgogliosi dei grandi passi avanti che l’Italia sta facendo per garantire l’accesso all’informazione anche alle persone sorde, soprattutto in un ambito così importante come quello sanitario.

Vuoi portare VEASYT Live! anche nel tuo territorio? Contattaci, saremo felici di collaborare assieme per garantire un interprete di lingua dei segni a tutti i pazienti sordi per ogni occasione!

Visualizza il comunicato stampa: CLICCA QUI.

Visualizza il poster del servizio presso ASUITs: CLICCA QUI.

Guarda il video di presentazione del servizio di servizio di video-interpretariato presso ASUITs: CLICCA QUI.

http://www.veasyt.com