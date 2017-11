ULSS 3 Serenissima accessibile alle persone sorde: offre video-interpretariato in LIS

L’ULSS 3 Serenissima offre gratuitamente il servizio di video-interpretariato a distanza in lingua dei segni italiana (LIS) a tutti i pazienti sordi.

Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica tramite l’utilizzo della piattaforma di video-interpretariato professionale in LIS, VEASYT Live!.

Grazie all’ULSS 3 Serenissima e all’ULSS 4 Veneto Orientale che da più di un anno garantisce il servizio di video-interpretariato in LIS per i pazienti sordi della sua area di competenza, ora tutte le strutture socio-sanitarie della provincia di Venezia mettono a disposizione dei propri cittadini sordi il servizio di video-interpretariato da remoto in LIS!

Grazie a momenti di formazione svolti dallo Staff di VEASYT al personale socio-sanitario dell’ULSS 3 Serenissima per informare sul tema della sordità, della lingua dei segni e su come utilizzare il servizio di video-interpretariato, ora presso tutte le strutture ci sono operatori pronti ad accogliere i pazienti sordi.

Per l’erogazione di questo servizio vengono utilizzati tablet e connessione internet dell’ULSS 3. In questo modo si garantisce un servizio di video-interpretariato in LIS di alta qualità

Ecco come funziona:

– non serve cercare o prenotare l’interprete di LIS in anticipo;

– non occorre procurarsi computer, tablet o smartphone per la videochiamata con l’interprete; pensa a tutto l’ULSS 3 grazie ai tablet in dotazione;

– al momento della prenotazione della visita, chiedere la disponibilità del servizio per il giorno che desideriamo;

oppure

– scrivere a info@veasyt.com o al 3929633074 indicando data, ora e ambulatorio della visita.

Grazie all’interprete in videochiamata, la persona sorda può recarsi in autonomia alla struttura ospedaliera, capire tutto ciò che dice il medico, rispondere a tutte le domande e chiedere informazioni. Anche il medico, inoltre, potrà capire con maggiore chiarezza la situazione del suo paziente grazie a una migliore comunicazione.

Gli interpreti di VEASYT Live! sono interpreti professionisti che fanno riferimento a un codice deontologico che garantisce la massima sicurezza e privacy, quindi assicurano che tutto quello che viene detto venga trasmesso da una lingua all’altra lingua senza tralasciare nulla e soprattutto che nulla venga divulgato.

Siamo felici che in Italia si sia raggiunto un altro importante traguardo. La Regione Veneto sta diventando sempre più accessibile alle persone sorde, soprattutto in ambiti importanti come quello sanitario.

