Stranger Things: Millie Bobby Brown confessa di esser sorda da un orecchio

E’ davvero un ottimo momento per Millie Bobby Brown; l’attrice e modella britannica è infatti sulla cresta dell’onda per Stranger Things, la serie televisiva statunitense di fantascienza ideata dai Duffer Brothers e targata Netflix dove veste i panni di uno dei co-protagonisti. Critica e pubblico la adorano, tanto da averla già nominata agli Emmy Awards, agli Screen Actors Guild Awards, ai People’s Choice Awards e agli MTV Movie & TV Awards proprio per la sua intensa e ottima interpretazione di Eleven/Undici nella prima stagione di Stranger Things.

Anche noi siamo rimasti piacevolmente stregati dall’enorme bravura di questa attrice e le abbiamo dedicato uno speciale sulle 11 cose che (forse) i fan non conoscono di lei, ma ora Millie Bobby Brown ci è entrata letteralmente nel cuore per la sua sincerità e tenerezza mostrata durante una recente intervista a Variety.

L’attrice di Stranger Things si confessa

La giovane protagonista di Stranger Things ha infatti rivelato di esser nata con alcuni problemi di udito e che durante l’infanzia i problemi sono drammaticamente peggiorati portandola a perdere l’udito da un orecchio. Ma questa sua condizione di salute non ha abbattuto in alcun modo la giovane Millie Bobby Brown nè intralciato il suo grande sogno di diventare attrice e inseguire le sue passioni.

“Non devi essere bravo a cantare, a ballare o a recitare. Se vuoi farlo, se davvero ti piace farlo, allora devi farlo. Nessuno dovrebbe fermarti”.

Ricordiamo che Stranger Things è una serie televisiva ambientata negli anni ’80 in una piccola cittadina dell’Indiana. I protagonisti sono un gruppo di bambini la cui vita viene sconvolta quando improvvisamente uno di loro scompare senza lasciare tracce, mentre al contrario giunge in città una misteriosa ragazza dotata di enormi poteri psichici.

La prima stagione è stata pubblicata su Netflix nel 2016, e da qualche giorno è disponibile anche il secondo capitolo sempre sulla stessa piattaforma di streaming online.

