Poesia di Natale 2017

E’ bello il Natale, guardare la gente felice a ricordare, la ricorrenza della nascita di Gesù bambino da ammirare,

giornata meravigliosa, ci fa riscoprire il grande e prezioso valore della vita da apprezzare.

E’ bello il Natale, vedere brillare la luce nelle persone e con buona amicizia a festeggiare,

la stupenda felicità dei bambini, che si divertono con tanta gioia nella neve a giocare.

E’ bello il Natale, osservare la magica atmosfera, la natura con i suoi fantastici colori,

trasmettono serenità nella gente, aiutano ad aprire le menti e i nostri cuori.

E’ bello il Natale, sentire nell’aria il fruscio della neve, creando una dolce armonia e buon umore,

quella tranquillità, condizione giusta per donare e condividere felicità e amore.

E’ bello il Natale, offre l’opportunità di ascoltare le voci, di chi soffre la sete e la fame, persone da amare,

chiedono di poter avere, un pezzo di pane e un bicchiere d’acqua per campare.

E’ bello il Natale, costatare che ci sono tante brave persone, con umiltà e sentita umanità,

portano con dolcezza, una carezza, un bacio, un abbraccio, ai vecchi, ai bambini,e agli ammalati con generosità.

E’ bello il Natale, vedere tante persone buone, con gentilezza e impegno si assumono la responsabilità,

di compiere azioni, di solidarietà per i nostri tanti fratelli poveri ai margini della società.

E’ bello il Natale, vedere l’entusiasmo delle persone che fanno parte di tante associazioni di volontariato,

in silenzio portano avanti con amore progetti, nel sociale per l’ambiente e per la vita, perché tutto sia salvaguardato.

La grande famiglia umana sulla nostra madre terra,sarebbe bello che si unisse in un grande abbraccio,

sotto l’albero dei diritti, diritto all’istruzione, alla salute, alla pace e alla vita a scambiarsi, un saluto e un bel bacio.

Questo è il più bell’obiettivo da raggiungere, per vedere con gioia l’amore trionfare,

allora sarà ogni giorno per tutti i cittadini del mondo, un bel Natale, vedere in ogni cuore la serenità a sbocciare.

Francesco lena – Cenate Sopra ( Bergamo )