Comunicazione inclusiva: Rapani (FdI) al fianco dei sordo-oralisti

PUBBLICITA

Il Senatore Ernesto Rapani ha presentato un disegno di legge volto a riconoscere e valorizzare l’oralismo come un mezzo di comunicazione importante per le persone con disabilità uditiva. L’iniziativa mira a sensibilizzare la società sulla cultura delle persone sordo-oraliste, contrastare la discriminazione e promuovere la diversità come arricchimento per l’intera comunità.

PUBBLICITA

Il senatore Rapani ha reso nota questa proposta durante la presentazione del libro “La misura dell’orizzonte” dell’autore Ennio Masneri, evento organizzato a Corigliano Rossano. Nel corso della presentazione, Rapani ha assunto anche l’impegno di coinvolgere Masneri, sordo-oralista, nella realizzazione di un futuro film a Corigliano Rossano, ribadendo l’importanza di portare avanti il dialogo sulla disabilità uditiva.

Il Percorso di conoscenza con Ennio Masneri

Rapani ha condiviso la sua esperienza con Masneri, sottolineando come il suo incontro con l’autore lo abbia portato a comprendere la distinzione tra sordomuti e sordo-oralisti. Ennio Masneri, pur essendo sordo, ha scelto l’oralismo come mezzo di comunicazione, rifiutando il lingua dei segni. Questa scelta, secondo Rapani, sottolinea la necessità di riconoscere e sostenere le persone sordo-oraliste, che rappresentano una parte significativa della popolazione italiana.

In Italia ci sono circa sette milioni di persone sordo-oraliste, corrispondenti a oltre il 10% della popolazione. Tuttavia, a differenza dei sordomuti, questa categoria non è riconosciuta ufficialmente, portando a una discriminazione che Rapani intende affrontare con il suo disegno di legge.

Il Contenuto del Disegno di Legge

Il disegno di legge proposto da Rapani mira innanzitutto a ottenere il riconoscimento ufficiale della categoria sordo-oralista. Inoltre, propone la concessione di contributi finalizzati all’attrezzatura delle case di queste persone con strumenti tecnologici che facilitino una vita normale, inclusa l’accessibilità ai media come la televisione. Rapani ha espresso la sua disponibilità a collaborare con Ennio Masneri e altri per portare avanti l’iniziativa e ha invitato a considerare la necessità di sottotitoli nei cinema, nelle metropolitane e in altri contesti.

La proposta legislativa è stata inserita nell’elenco della commissione e sarà presto oggetto di discussione e, successivamente, di approvazione in Senato. Rapani ha concluso il suo intervento ringraziando Ennio Masneri per l’organizzazione dell’evento a Corigliano-Rossano e ribadendo il suo impegno a favore delle persone sordo-oraliste.

Redazione StrettoWeb

di Carla Gatto

Anche l’Accademia della Crusca conferma che la legge non sostituisce la parola sordomuto con sordo