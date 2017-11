Non vedo, non sento e non vado al cinema, Italia bocciata nei diritti di ciechi e sordi

Esiste una convenzione Onu che prevede le stesse possibilità per i disabili sensoriali di partecipare alla vita culturale. Ma il nostro Paese non la rispetta. Al cinema e in Tv mancano sottotitoli e audio descrizioni. E che cosa fa la Rai? Molto meno della Bbc

Immaginate di essere sordi oppure ciechi e di andare al cinema o guardare la tv in Italia. Nel primo caso vi perdereste i dialoghi, nel secondo non capireste nulla di che cosa accade quando nessuno parla. Nel nostro Paese le barriere non sono soltanto quelle architettoniche.

Le audio descrizioni non esistono da nessuna parte. «Il prodotto semplicemente non è predisposto», dice Stefano Tortini, avvocato dell’Unione Italiana Ciechi. I film sul grande schermo non hanno i sottotitoli e sul piccolo schermo pochissimi li mettono. «Come da contratto di servizio – dice il presidente dell’Ente nazionale sordi Giuseppe Petrucci – in Rai i programmi sottotitolati o tradotti con la lingua dei segni dovrebbero essere il 70 per cento soltanto per quanto riguarda le tre reti generaliste e anche questo minimo è disatteso. Attendiamo da troppo tempo la sottotitolazione di tutti i programmi e anche dei tg».

Inoltre, fa notare Petrucci, nemmeno tutte le comunicazioni istituzionali, come le istruzioni per il voto o le pubblicità progresso, sono tradotte nella lingua dei segni. «Il discorso di insediamento del presidente francese Emmanuel Macron – osserva Petrucci – era tradotto in diretta in lingua dei segni».