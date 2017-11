L’asilo dove si insegna la lingua italiana dei segni per integrare Julia

A Tonadico sulle Dolomiti di Brenta la difficoltà di una bambina diventa un’opportunità: le maestre insegnano a tutti le basi della lingua dei segni per comunicare con la compagna sordo

di Marco Angelucci di Marco Angelucci

Julia sta colorando una motocicletta. Serena la guarda, poi si rigira una mano tra i capelli e con l’altra mima una moto muovendo la mano come fosse l’acceleratore. Julia annuisce divertita, così Serena va a chiamare Mirko, il bimbo ricciolino a cui piacciono tanto le moto. Julia non può né parlare né sentire perché è sordomuta dalla nascita ma con i suoi coetanei si capisce al volo. Questo è possibile perché le maestre del suo asilo hanno insegnato a tutta la scuola le basi della lingua italiana dei segni. Quasi come fosse una seconda lingua. Si potrebbe stare ore a osservare questi bambini che urlano e schiamazzano e che, non appena si avvicinano a Julia, si calmano e sfoderano gesti e sorrisi per comunicare con la compagna.

E dire che i genitori erano preoccupatissimi per l’accoglienza che l’asilo avrebbe riservato alla figlia. «Per qualche settimana all’anno Julia frequenta una scuola per l’infanzia a Roma, specializzata nell’insegnamento ai sordomuti. Ma qui a Tonadico si trova benissimo, la scuola è stata molto attenta ai suoi bisogni», dice la mamma Laura. Siamo in un piccolo paese di 1.500 abitanti arrampicato sulle Dolomiti di Brenta, ai confini tra il Trentino e il Veneto.