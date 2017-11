“Dopo di Noi “costituito da un Fondo Speciale Economico

E’ una tematica, il “dopodinoi”, che sta tanto molto a cuore alle famiglie nelle quali insiste un disabile fisico/un handicappato psichico.

Ma quanto abbiamo inoltrato al Parlamento Italiano ed Europeo, sarebbe una eventuale costituzione di un Fondo Speciale Economico nel quale confluire quelle parti di patrimonio, risparmi o beni che in eredità andrebbero ai disabili fisici nonché agli handicappati psichici, che un giorno resteranno soli.

E’ vero che la Legislazione italiana prevede il Curatore, Tutore, Amministratore di Sostegno ( legge n.6 9 gennaio 2004 ) che si assumono l’onere di amministrare i bene del disabile psicofisico, ma se amministrato da un Ente Pubblico, quest’ultimo sarà sempre in grado di essere operante ed attivo in ogni tempo garantendo una naturale continuità che la persona fisica non sarebbe in grado di farlo .

Tale norma prevedendo che il beneficiario del provvedimento di tutela conservi la capacità di agire per tutti gli atti diversi da quelli che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore puntualmente indicati nel decreto di nomina, cerca di rendere la tutela delle persone non in grado di provvedere pienamente a se stesse più flessibile e vicina alle reali esigenze degli interessati, concretizzando un ulteriore passo verso la piena salvaguardia dei diritti dei disabili.

Ma cosa accadrà ai figli disabili, quando i genitori non ci saranno più ? E’ quanto si chiede la famiglia e l’opinione pubblica ?

La risoluzione ( forse parziale ! ) di questa “problematica” potrebbe essere quel così detto “dopo di noi” che abbiamo in poche parole illustrato, prioritaria domanda, necessaria ed urgente, che richiede una giusta risposta attesa da troppo tempo dalle n/s Petizioni, sollecitando il Parlamento ed i Signori della Politica a prendere con le dovute cautele questo “suggerimento” !

E’ indubbio che la fondamentale istituzione assistenziale esistente è la famiglia, la quale resta il fulcro indispensabile centrale della vita e della società, ma fra tantissimi problemi scottanti, difficili e di maggior rilievo di questi n/s ultimi tempi che affliggono le famiglie, a volte persino paralizzante nel dialogo fra i suoi componenti che crea tensione, è l’incertezza del “dopo”.

Del dopo la morte di colui/ei che sostiene il peso dell’assistenza, soprattutto per non avere ancora una ragionevole certezza e sicurezza sui vari tempi assistenziali che il proprio familiare malato o meno dovrà affrontare quando resterà solo al mondo .

Pur troppo questa altra “forma” di assistenza del “dopodinoi”, si è fatta sempre più necessaria, pressante, indispensabile, anche se in alternativa si dovesse ricorrere al “ricovero di massa” potrebbe subentrare quella di “ricovero in residenze di poche unità, quali casa-famiglia comunità alloggio od altro.

E’ molto importante garantire, anche se in maniera parziale, l’effetto familiare con quella solidarietà che pur non trascurando l’ambito della normalità potrà dare quell’aiuto necessario per compensare la carenza dell’affetto familiare, anche se è un “sistema di vita” extra familiare, non può che essere idoneo al bisogno assistenziale della persona malata e quello esistenziale della persona disabile .

Fino ad oggi, pare, siano in atto numerose le iniziative private, sempre mosse alla ricerca di fondi per finanziare eventuali strutture e quelle da parte di Fondazioni, Banche, Istituti Finanziari od “altro” per il ricovero di persone di diverso genere, ma con l’incertezza di una lunga definitiva ospitalità, in quanto il tutto si basa sulla disponibilità economica del soggetto e… con questa crisi…! .

A dirimere le perplessità e le preoccupazioni da molti sollevate circa il futuro dei disabili portatori di limitata autonomia ( quali invalidi civili totali, parziali, sordi, sordomuti, ciechi, handicappati psichici che non hanno redditi personali o quelli di modesto importo ), sarebbe opportuno e necessaria la costituzione di un Fondo Speciale Economico Unico, ( altro dopo di noi), da noi ampiamente richiesto da lungo tempo alle Istituzioni, al Parlamento, al Governo ed auspicato lungamente dalle famiglie interessate .

Questo “sistema” si rende necessario per tutelare l’avvenire dei soggetti di limitata autonomia o meno, che sono nelle famiglie o che sono soli, ma tutti che anelano ad assicurare una possibilità di continuare a vivere in un contesto familiare .

Già abbinata ai progetti di legge di riforma dell’assistenza psichiatrica nella 14° legislatura, attualmente oggi 2017, una n/s rinnovata Petizione col n. 31 è giacente presso la 12° Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e col n.307 presso la 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica .

Queste Petizioni tendono e “suggeriscono” la possibile formazione di quel Fondo Speciale Economico Unico (DOPODINOI) al quale confluire quelle parti di patrimonio o risparmi che in eredità andrebbero ai loro familiari invalidi, siano essi fisici che psichici, gestito da un Ente Pubblico, naturalmente sempre operante ed attivo garantendo una continuità che la persona fisica non è in grado di garantire.

Anche se il n/s “Ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo”il 13 ottobre 2006 ed al Parlamento Europeo per l’insieme, l’adozione, la programmazione del “dopodinoi” che riguarda gli Stati membri UE è stato vano, pur tuttavia insistiamo sempre presso le Istituzioni Europee .

In Italia i disabili fisici sono circa 3 milioni, di cui il 73% anziani, 900 mila circa le persone costrette a letto o su una sedia a rotelle, circa 1 milione e mezzo le famiglie aventi in casa parenti con gravi handicap od in fasi terminali, circa 10 milioni le persone che soffrono patologie mentali ( Fonte Ministero del Lavoro Politiche sociali).

Secondo i dati Istat le persone con più di 65 anni, oggi 2013, il 15% della popolazione anziana insiste in Italia e nel 2025 saranno il 25%, con una impellente necessità di Case di Riposo, altro “argomento” lasciato nell’angolo più buio del welfare state !

Le famiglie sono preoccupate dalla situazione che potrebbe svolgere l’Ente Pubblico, dove il familiare viene “ammassato” con persone di patologie diverse in contrasto con quelle di cui è affetto il proprio caro, pur tuttavia sussiste il desiderio e l’auspicio che il proprio caro possa continuare a vivere in quelle comunità che rispecchiano la famiglia composta, possibilmente da pochi utenti.

E qui dobbiamo dire un grande grazie ed una riconoscenza per quanto operano da lungo tempo gli Istituti Cattolici tipo Opera don Orione, don Guanella ed altri, per le enormi difficoltà che incontrano quotidianamente !

Per le persone povere incapaci di provvedere alle loro esigenze fondamentali di vita, è logico che intervengano le Istituzioni (Stato , Regioni , Province, Comuni ( comunque da definirsi) con l’erogazione di contributi finanziari da confluire in quel Fondo Speciale Economico Unico in modo da garantire il diritto alla vita a tutti senza discriminazione .

Il definire, poi, sostegni economici alle famiglie che si gravano di assistenza ai pazienti con handicap sia fisico che mentale, l’inserimento lavorativo, il sostegno scolastico ed altro, sono temi che le Istituzioni devono affrontare in maniera efficace, decisiva e senza indugio per una sana politica sociale, invece di “pensare”agli amici a 4 zampe, che rispettiamo e con l’opinione pubblica riteniamo doveroso, etico e prioritario “guardare” all’umano essere, specie quello in sofferenza !

Signori della Politica non si deve dimenticare che il mondo della disabilità e della sofferenza non ha tempi di attesa e sulle ipotetiche Riforme su questa urgentissima necessità “lasciate” un utile ricordo al mondo della sofferenza !

La n/s Associazione non usufruisce, né ha mai chiesto o chiede a nessuno contributi finanziari occulti o palesi, ma siamo solo “spinti” dalle ferme intenzioni di fare il nostro dovere di cristiani e di cittadini, nella stessa maniera che ci aspettiamo dalle Istituzioni !

La realtà attuale che abbiamo sottolineato, cioè il “Dopo di noi”, ci lasciano perplessi, molto perplessi e con noi l’opinione pubblica per la reale necessità e la mancata adozione da parte delle Istituzioni che urgentissimamente devono compiere, perché il mondo della sofferenza non gestisce digiuni, provvedimenti per cani e gatti, manifestazioni di piazza, giochetti politici elettorali od “altro” , Signori della Politica mettetevia una mano sulla coscienza, “lasciate” un buon e utile ricordo perché l’handicap in genere non ha tempi di attesa !

