Champions League Bergamo, la cerimonia di apertura al PalaNorda

Bergamo, 23 novembre – Una prima giornata di gare intensa e gli sbandieratori di Urgnano a chiuderla nel modo più degno. «È la terza edizione su quattro in Italia, abbiamo cominciato a Pesaro e dopo Rimini ecco Bergamo. La pallavolo è un bellissimo sport, noi evidentemente siamo bravi ad organizzare le manifestazioni a livello europeo». Il saluto alla 4a Deaf Volleyball Champions League, alla cerimonia di inaugurazione al PalaNorda, è di Marco Cadeddu, patron di Esatour, il tour operator specializzato in eventi sportivi che ha curato la regia della manifestazione.

Dopo la sfilata delle 18 squadre partecipanti, introdotte dalle ragazze del settore giovanile del Volley Adrara, il presidente della Fondazione Rubino Franco Pedrali ha premiato gli atleti sordi Giuseppe Alibrandi e Calogero Calascibetta: «Siamo nati per offrire sostegno allo sport silenzioso nella memoria di Francesco Rubino, il fondatore e presidente della Federazione per ben 26 anni. Ringrazio l’Istituto dei Sordi di Milano per il contributo economico e la DVCL per una kermesse che ci onora».



Il presidente Fssi Guido Zanecchia ha rimarcato le sinergie alla base della Coppa dei Campioni in edizione bergamasca: «Un successo figlio della crescita costante e dell’impegno – afferma -. Un grosso grazie al presidente del comitato organizzatore e dell’Unione Sportiva Sordi di Bergamo Stefano Bottini». È intervenuta anche la campionessa di sci Lara Magoni, delegata provinciale del Coni: «Vi dico semplicemente grazie, dopo 5 campionati del mondo e 3 olimpiadi le emozioni che si vivono con lo sport non finiscono mai. Mi batto da anni, come maestra di sci, per eliminare le barriere tra sport olimpico e paralimpico».

Champions League Bergamo, 1a giornata: ok le 3 bergamasche.

Le immagini:

Parola all’avvocato Vittorio Rodeschini, presidente di Bergamo Infrastrutture: «A nome anche dell’assessore comunale allo sport Loredana Poli, il messaggio è che per voi le porte di Bergamo restano sempre aperte». Altro volto conosciuto, il Presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport, Mariella Canfarelli: «A due anni di distanza dell’Eurocup di basket sono lieta di avere ancora come ospite il movimento silenzioso». Il presidente provinciale della Fipav Osvaldo Milesi non ha fatto mancare il suo apporto in termini di arbitri e ufficiali di campo: «Porto il saluto del presidente nazionale Bruno Cattaneo e di quello regionale Adriano Pucci Mossotti. Stamani facendo il giro delle palestre sono rimasto emozionato e stupito per la qualità delle atlete e degli atlete».

Mentre Gianfranco Zanchi, presidente della sezione di Bergamo dell’Ente Nazionale Sordi, si dice lieto di «una Bergamo accogliente e solidale che si apre all’Europa e ai sordi», il vertice continentale dello sport sordo Matthias Bork parla come presidente del board della DVCL: «188 atleti per 18 squadre sono un grande risultato, la Fssi ci ha sempre supportato e le dobbiamo la riuscita di questa competizione di alto livello. Ringrazio anche i due club pallavolistici di Bergamo».



