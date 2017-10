Guidonia, Noi con Salvini ospita nella sede l’associazione sordi: domani l’inaugurazione

La sezione di Noi con Salvini a Guidonia centro ospiterà l’associazione sordi. Un impegno mantenuto, sottolinea la consigliera comunale e coordinatrice del movimento Giovanna Ammaturo che annuncia l’inaugurazione per domani pomeriggio alle 17 e 30.

6 ottobre 2017

“Gli elettori e tutti i cittadini vanno rispettati, la nostra politica si mette a disposizione ecco perché appena eletta insieme agli amici del movimento abbiamo creato una sezione politica in via Alessandro Guidoni 14, dove ognuno offre il proprio contributo per il benessere della comunità. Siamo concreti e fattivi ecco perché quando abbiamo incontrato l’associazione Sordi di Guidonia, il presidente Francesco Carlomagno, ed altri soci e abbiamo preso a cuore la loro storia. Fatta anche di indifferenza se non emarginazione a volte di discriminazione o addirittura penalizzazione.

L’Asd Sordi Guidonia da anni ha costituito una squadra di calcio a 5 e partecipa con successo ai campionati federali”. E non finisce qui, Noi con Salvini e la Asd Sordi hanno già preparato un protocollo di intesa da presentare al Comune per il progetto gratuito di formazione al linguaggio dei sordi

