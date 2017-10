Esiste l’indifferenza sociale verso le persone anziane, che subiscono violenza d’ogni tipo?

Certamente! Se consideriamo che ogni giorno che passa si fa sempre più intenso la via alla cultura dell’indifferenza, allora dobbiamo considerare che vi è carenza di attenzione nei confronti degli altri, specie verso le persone anziane, le quali secondo i TG, subiscono violenza d’ogni tipo e fin quando insisterà l’indifferenza nella n/s società non ci sarà pace .

Dice Papa Francesco che“ La situazione economica ha provocato la frammentazione delle famiglie“ e rivolgendosi al mondo ha proseguito “ mentre fin troppe persone vivono in estrema povertà, altre catturate dal materialismo e da stili di vita che annullano la vita familiare e le più fondamentali esigenze della morale cristiana”( Sri Lanka e Filippine 12/19 gennaio 2015 ).

Ecco è sempre molto difficile affrontare il problema dell’educazione, dell’individualismo, dell’intorpidimento nei confronti dei bisogni del prossimo, un fenomeno sempre più diffuso nel mondo attuale, dove per togliere l’ingiustizia si dovrebbe ricorre a “tagli chirurgici” nella metodologia della cultura dell’indifferenza.

“Offrendo particolare attenzione ai sofferenti ed ai bisognosi”, come dice sempre Papa Francesco, dimostrando sia con la preghiera, ma soprattutto con le Opere, con atti concreti di carità sul grido d’aiuto dei poveri, degli oppressi ascoltando le loro necessità e la società, immergendoci in quell’appello contro la “globalizzazione dell’indifferenza” e “all’anestesia del cuore”, come disse Papa Francesco a Lampedusa l’8 luglio 2013.

Ri-lanciare il bene comune è possibile ? E’ vanificabile conoscere dove sta andando la n/s società, dove muoiono persone barellate nelle corsie degli ospedali, nelle insicure strade per colpa di incauti guidatori, tra le famiglie in serie difficoltà, tra indifferenza generale : ognuno bada egoisticamente al proprio io !

Chi è il n/s prossimo ? : il n/s prossimo è quanti ci stanno accanto nel vivere quotidiano, è la famiglia che ci è vicina, è la società che valorizza non quello che appaiamo ma per quello che siamo, è nella capacità di ascolto, è nella valutazione dell’analisi del bisogno e del fabbisogno della persona : di ogni persona !

Con quale attenzione bisogna guardare il n/s prossimo ?

Se si volgesse lo sguardo molto spesso alla realtà ( più attentamente da parte dei cattolici !) ed uno a chi è veramente vittima di sofferenze, sarebbe un grande “segno” di civiltà, molti di più sarebbero i cuori e le menti che si aprirebbero alla condivisione della giusta ragione per trovare una via a proposte ed azioni per dimostrare che non dimentichiamo mai il nostro prossimo ! E’ opportuno ri-lanciare il bene comune verso il n/s prossimo !

E’ possibile per alcuni aspetti, vacui ed ambigui, per il cittadino legato a certe idee del mondo, ma alle persone di buona volontà “ non lasciatevi rubare la speranza e sempre con questa, andare avanti” (Papa Francesco 29 marzo 2013 Carcere Minorile Casal del Marmo) . Intanto, inconsciamente, viene “seminato” nella società : odio, violenza, ingiustizia, corruzione !

Da troppi anni insiste un velato silenzio sulle condizioni socio-economico e disagi in cui “vivono” le famiglie deiciechi, dei sordi, dei sordomuti, dei disabili fisici, degli handicappati psichici e degli stessi diversamente abili ! in una parola quello che avvolge il mondo cruento della sofferenza ! budget del ricoverato

Significativo è il “richiamo” pieno della tradizione cristiana e dei Comandamenti della Carità da parte della Chiesa Cattolica nel “ diffondere sempre la cultura dell’incontro, della solidarietà, dell’accoglienza verso le persone con disabilità, non solo chiedendo le giuste provvidenze, ma favorendo la loro partecipazione attiva alla vita della società “( Papa Francesco all’Unione Italiana Ciechi Chiesa Santa Marta – Vaticano 11 giugno 2013.).

Un Uomo, un grande stimato Pontefice, un vero papà : Papa Francesco ha saputo scuotere molte coscienze e ci ricorda, spesso e con semplicità, di amare il n/s prossimo . Queste sono le vere espressioni che fanno tanto bene ! .

Ancora una volta dobbiamo ribadire quella della urgentissima “problematica” della situazione, tra l’indifferenza verso i disabili fisici, i malati psichici, tutti che necessitano di un intervento della Sanità e di una Legislazione urgente , adeguata, efficace, attesa da anni e che l’abbiamo incarnata nella n/s Petizione n. 31 del 18 marzo 2013 alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica Petizione 2013, perché il rispetto della dignità della persona, diversamente abile, è essenziale in una società che vuol essere civile, come afferma l’art. 18 la Costituzione : “Ogni cittadino inabile ha il diritto all’assistenza sociale” .

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II°:” Andiamo avanti con speranza ! ”

