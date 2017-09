Stipendi calciatori Serie A in contrasto con le miserie del mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore

La redazione di Bliz Quotidiano ha pubblicato oggi 7 settembre 2017 gli stipendi dei calciatori di Serie A, i “paperoni o paperini”, fra altri, più pagati in Italia con stipendi che superano i 7,5 milioni di euro all’anno, che contrastano con i 279,47 in media mensilmente dei disabili .

Non è forse la più grande vergogna, quella di queste prestazioni, con la quale viene deriso il mondo della disabilità ?

I disabili fisici ed gli handicappati psichici ancora una volta dimenticati da tutti, mentre restano gravi ed urgenti i problemi dell’assistenza, ad esempio degli handicappati psichici dopo ben 38 anni dall’emissione delle leggi che hanno abolito i “manicomi” !

Nell’ultimo “atto” altalenante del Teatrino della vita, dove le vicissitudini si alternano, le necessità anche di natura economica dovrebbero essere prioritari verso il “popolo” e verso la moltitudine di sofferenti, mentre anche il Parlamento in carica è ancora assente per risolvere queste situazioni !

Quelle aride ed insufficienti provvidenze economiche che la n/s Italia “dedica”, ma che si riscontrano nel mondo della disabilità, consentono loro solo la sopravvivenza, malgrado i persistenti ed esosi stipendi e pensioni “d’oro” allegramente goduti, dai “paperini” che imperversano nel n/s mondo civile .

Tutto questo è condensato in n/s Petizioni giacenti senza limite di tempo in Parlamento dal 7 ottobre 1998 assieme alle Opere don Orione, don Guanella !

Occorre una maggiore valutazione di questo vero ed autentico flagello sociale .

A tutt’oggi, settembre 2017, non si è riscontrato alcun “movimento” d’iniziativa Legislativa su tutta la “materia” sopra esposta : un totale disinteresse !

Aggiungo che a distanza di tempo e malgrado avvenimenti e tragedie familiari quasi quotidiane, ancora una volta dobbiamo constatare che la politica non vuole integrare i sofferenti problemi psicofisici nei privilegi della società, né iniziare un processo di rinnovamento, oggi, tanto declamato.

Solo litigi, disinteresse, sconnessa e dissociata politica e nessun vantaggio è pervenuto per questi sofferenti, per le loro famiglie ed a garanzia, soprattutto, della sicurezza dei cittadini .

I responsabili della Salute Pubblica devono trovare e dare un urgente aiuto a questo mondo della disabilità , dei quali tanti si trovano per le strade delle n/s città e tantissimi nelle loro famiglie dove non possono ricevere l’aiuto Legislativo, Sociale ed oggi, ripeto di natura economica e di quei strumenti efficaci per difendere l’elementare diritto all’accesso alle cure e all’equità nella salute, nel pieno rispetto della loro integrità e dignità.

E’ augurabile che, come al solito ripetiamo, non finisca il tutto con quelle belle illusorie parole della politica, trionfo dell’ipocrisia .

Signori della Politicala famiglia italiana è turbata, indignata, preoccupata e non può che esprimere la sua protesta, il suo dissenso e rammarico per come e con quale disinteresse non vengono risolti i problemi sopra esposti di enorme rilevanza che investono e coinvolgono la serenità della famiglia stessa.

E’ anche famigliaquella che continua a mantenere la promessa di fedeltà reciproca dei coniugi, a farsi carico dei propri figli, ad aiutare i propri genitori anziani, soprattutto, a curare i membri disabili o svantaggiati.

Dobbiamo ribadire che non basta solo denunciare sperperi o tagliare spese, è necessario che questi “accorgimenti” portino ad un concreto cambiamento, compreso le conclamate riforme, che purtroppo non avvengono !

Il livello di civiltà si dimostra e si evidenzia nel rispetto della persona, come diceva Dostojevski di ogni persona !

Con le parole ormai del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza !”

Previte

