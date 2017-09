Il mondo della disabilità, del dolore, della sofferenza : chiede…!

Onde avviare Provvedimenti e Servizi in materia di Salute Mentale, mi permetto rinnovare e ricordare ancora una volta le n/s Petizioni inoltrate ai sensi dell’art. 50 della Costituzione, ritenendo precipua la promozione di una urgente legge-quadro nazionale di riforma dell’assistenza psichiatrica ed atta al supporto delle politiche Sanitarie-Economico-Sociali di sostegno alle famiglie che hanno la disavventura di avere nel proprio nucleo familiare parenti soggetti a disturbi di natura psichica e di quasi certa cronicità .

Le perplessità che hanno sempre accompagnato la nostra Associazione fin dal lontano 1994 sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici, Normali, Giudiziari (vedere SIR Agenzia di Stampa della CEI n. 36 pag. 6 del 13/05/1994) ci inducono ancora oggi a pensare quale sorte amara abbiano subito questi “malati” e quali interventi terapeutici e normativi che hanno usufruito quelli esclusi dai benefici della legge 180/1978 .

Malgrado uno scrupoloso screening effettuato per la dismissione ed i criteri adottati dai vari Progetti-Obiettivi per la prevenzione, cura, riabilitazione della disabilità mentale, ancora oggi settembre 2017 non si riscontrano adeguati positivi risultati .

Le cronache quotidiane ci portano a conoscere tragedie, fatti e folli avvenimenti che avvengono nel nostro Paese a causa di quanti soffrono di affezioni mentali,

mentre le famiglie sono in difficoltà per il reperimento dei Servizi cui accedere per i provvedimenti diagnostici di cure e terapie, difficoltà che sfociano spesso nella disperazione in altre scelte sbagliate .

Anche se la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati è rimasta “ferma” dall’aprile 2004 sull’esame del Testo Unificato di Riforma dell’Assistenza Psichiatrica e la quasi fine della attuale Legislatura, senza aver provveduto ad adottare una legge-quadro nazionale, tutto ciò ci pone nella condizione di esprimere tutto il dissenso, il rammarico e la protesta alta, chiara e forte per il disinteresse ed il silenzio su questa “problematica” per la carenza di Provvedimenti Legislativi atti ad adeguare strutture volte alla cura dei malati psichici .

L’avvento della devolution, del decentramento, del federalismo che reputiamo essere più vicina ai cittadini recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione” ha portato ad affidare alle Regioni, in base all’art. 117 della Costituzione Italiana l’Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”, allontanando dalla realtà quotidiana la malattia mentale .

Quindi nel contesto della Regionalizzazione la legge-quadro nazionale da noi invocata è intesa in maniera che le singole Regioni possano indirizzarsi in modo omogeneo all’emanazione delle Norme Legislative in materia di salute mentale, non in contrasto con l’interesse nazionale e con meccanismi di perequazione per migliorare le qualità dei Servizi uguali in tutte le Regioni, garantendo sicurezza ai cittadini e la tutela della salute dei sofferenti, cittadini che necessitano ed abbisognano la promozione della loro dignità e dei loro diritti .

Con finalità Pastorali etico-sociali dai Vescovi, dalla Sede Apostolica con il S. Padre Giovanni Paolo II, da Papa Emerito Ratzingher e da Papa Francesco con coraggio e chiarezza, sono venute parole di richiamo all’incremento d’interventi verso questa grave ed urgente patologia affinché “non venga meno lo spirito di solidarietà” là “dove in molti Paesi non esiste ancora una legislazione in materia ed in altri manca una politica definita per la salute mentale”, “i molti casi di sofferenza e di malattia psichica, anche per non lasciare senza aiuti adeguati le famiglie che non di rado si trovano a fronteggiare situazioni assai difficili” (dalla Giornata del Messaggio del 16 dicembre 2005 di Sua Santità Benedetto XVI per la Giornata Mondiale del Malato celebrata l’11 febbraio 2006 .

Per le complesse problematiche attinenti alla cura della salute dei cittadini e per il superiore principio della centralità della persona-malata, ancora una volta esprimo, in poco, la nostra viva riconoscenza per le parole di sostegno, di denuncia e di impegno rivolte alla comunità internazionale e nazionale dai Vescovi, dalla Soglia Pontifica, da Papa Francesco un invito ad operare con modalità prioritarie e propositive per un radicale cambiamento Legislativo ed Istituzionale. Occorre fermare il progetto di umanesimo varato dalla legge 180/1978 priva del Regolamento d’Applicazione, la quale non ha predisposto strutture consone alla prevenzione, cura, reinserimento sociale del “malato”, determinando il passaggio dal concetto custodialistico a quello terapeutico e ad un problema sociale dove il “paziente” è stato assimilato all’emarginato, all’anziano non autosufficiente con tutte le lacune che da ben 38 anni lascia l’assistenza psichiatrica in balia di ambiguità .

Sono impellenti Servizi Specifici, Cure in Strutture adeguate, con una legge quadro Nazionale di riordino dell’Assistenza Psichiatrica.

La n/s iniziativa, non ultima, anche se a volte può essere ritenuta “insistente”, ha lo scopo di mirare alla promozione della condizione della vita umana, più volte richiamata dalle Istituzioni e della dignità sia dei singoli “malati”, come del contesto familiare in cui “vivono”, compreso la famiglia in generale, cellula primaria della n/s società .

Conoscendo le sensibilità delle persone oneste verso i problemi sociali, chiediamo cortesemente alla Politica di esaminare benevolmente questa richiesta onde avviare l’iter necessario ed utile al fine di concretizzare questo urgente e grave problema sociale, che investe anche la pubblica opinione.

Con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza ! ”

Previte

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto nè gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti.