I disabili fisici e gli handicappati psichici hanno bisogno di trovare qualcuno …

… che li valorizzi non per quello che appaiono, ma per quello che sono rispettando così le loro aspirazioni di dignità

Siamo attoniti e pensosi ogni giorno nel nostro Paese e forse anche nel mondo dove si disputa, si fanno congetture, si vive nell’indecisione, si ricerca avidamente il potere, si fanno molte promesse, si fanno molte parole, mentre i variegati problemi sociali tanto declamati, gravi ed urgenti, languono nell’angolo buio dei Palazzi del Potere.

Lo Stato Sociale di ogni Nazione, dove insiste una moltitudine d’indigenti e di sofferenti, spesso è assente !

I dati statistici che ogni tanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle singole Nazioni rilevano le condizioni in cui vivono le persone svantaggiate, evidenziano la situazione in cui langue il mondo dell’handicap sia fisico che psichico ..

Questi dati ci inducono a pensare e meditare sulle necessità che la disabilità non deve essere considerata solo a parole o qualcosa di distante o un problema soltanto per chi direttamente ne è vittima, ma una questione sociale che deve essere affrontata dai Legislatori e dai Governanti con efficacia ed immediatezza.

L’inserimento nel mondo del lavoro e della autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l’integrazione delle persone con disabilità psicofisica permettendo rapporti umani e pertanto non discriminanti.

Lasciamo ogni considerazione e valutazione al lettore ! Ma é la capacità di ascolto, è la valutazione dell’analisi del bisogno della singola persona che è indispensabile per dare risposte appropriate.

I Governi del mondo sanno interpretare queste realtà ? Sanno mettere da parte ambizioni e litigiosità per dedicare con umiltà un po’ più di tempo ai problemi di questo popolo di sofferenti ? Hanno la sensibilità di recepire che ogni utile intervento può ridare sorriso e speranza a queste persone ?.

La società italiana in genere sta perdendo fiducia nelle Istituzioni perché queste ultime hanno forse dimenticato che le ingiustizie sociali hanno spesso originato eversioni, ribellioni e disordini spinti da una forma certamente sbagliata di esasperazione, ma naturalmente in contraddizione ed in offesa alla ragione ed al buon senso .

Il prestigio ed il carisma di quanti governano sta in un impegno globale che sia di traino, di stimolo e di sprone per ogni singolo che fa parte di questa moltitudine di esseri umani.

Se si esce dal campo sterile delle parole per entrare in quello fecondo delle realtà, rinasce nel cittadino la fiducia, l’amore per il prossimo, perché l’esempio che viene dall’”alto” induce ad essere meno egocentrici e più altruisti, spettatori polemici o quanto meno passivi.

In sintesi le certezze non sono molte, ma le speranze sono dure a morire !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° : ” Andiamo avanti con speranza !”.

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto nè gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti.