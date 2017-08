Il Ferrara Buskers Festival dedica tre giorni ai non udenti

Il più famoso festival internazionale degli artisti di strada invita per tre giorni otto artisti sordi ad esibirsi e dimostrare come si possa vivere l’arte con una disabilità sensoriale

di Chiara Bullo

Soprattutto nelle grandi città estere capita di passeggiare tra le vie del centro ed essere colpiti dalla bravura di artisti di strada che cantano, suonano o si esibiscono tra passanti più o meno attenti. Sono i buskers, che allietano il proprio pubblico improvvisato con canzoni famose o originali, proponendo suoni particolari o trucchi di magia, esibizioni di danza di ogni genere o sketch.

L’arte ha mille sfaccettature e non è raro che chi desidera proporre la propria decida di farlo per le strade, nei mercati, gratuitamente o allo scopo di raccogliere qualche spicciolo. La storia ci racconta di grandi artisti internazionali che sono diventati qualcuno grazie al busking: tra gli altri Janis Joplin e il più attuale Ed Sheeran, voci eccezionali che hanno iniziato a esibirsi tra le strade delle proprie città.

BUSKERS IN ITALIA – Negli ultimi anni anche l’Italia ha visto nascere più di qualche manifestazione che promuove l’arte di strada e permette ai buskers di esibirsi in serate tematiche dedicate. Ferrara, ormai da anni, è la capitale internazionale del busking grazie alla rassegna internazionale della musica di strada che da 30 anni si svolge in città. Il Ferrara Buskers Festival ogni anno invita 20 artisti o gruppi di diverse nazionalità, a cui si aggiungono circa 300 artisti selezionati, che invadono le vie della città con la propria arte.

ARTISTI SORDI – Il Festival del 2017 si preannuncia ancora più speciale del solito, per la prima volta, infatti, per tre giorni si uniranno agli artisti internazionali anche i migliori artisti sordi italiani. Saranno loro i protagonisti di Buskers Deaf, il progetto nato dalla collaborazione dell’AIDUS (Associazione per l’Inclusione di Udenti e Sordi) e gli organizzatori della manifestazione della musica di strada più grande del mondo.

LE DATE – Il Festival 2017 si terrà dal 17 al 27 agosto: i giorni 17, 18 e 21 saranno dedicati ad un breve tour in Emilia Romagna, mentre sarà nelle giornate dal 25 al 27 agosto che, oltre ai musicisti in programma, si esibiranno 8 artisti non udenti, tra cui clown, prestigiatori, maestri di comicità ed illusionismo, ballerini e mimi, che daranno vita a spettacoli sorprendenti, dimostrando come l’arte vada oltre le abilità sensoriali.

METTERSI IN GIOCO – Quest’idea è nata dall’artista Maurizio Scarpa, famoso mimo e clown sordo più noto come Maurizio e la Pallina Rossa, che si impegna da 25 anni per mostrare al mondo udente una differente forma di espressione artistica e oggi, grazie a questa iniziativa, desidera dare la possibilità ad altri artisti sordi che ancora non hanno trovato il coraggio, di mettersi in gioco.

SUPPORTO IN LOCO – In occasione di questa partecipazione, l’AIDUS sarà presente con un proprio punto informativo accanto a quello del Ferrara Buskers Festival, con mediatori ed interpreti LIS che saranno disponibili per rispondere ad eventuali domande e dare qualche consiglio a chi si vuole cimentare in un nuovo percorso artistico.

Ecco le date e gli orari del Ferrara Buskers Festival 2017:

Ferrara Buskers Festival on tour

17 agosto – Anteprima a MANTOVA (centro storico), dalle 21. 30 (Tappa FBF on tour)

18 agosto – COMACCHIO (centro storico), dalle 21.30 (Tappa FBF on Tour)

21 agosto – LUGO (centro storico), dalle 21.00 (Tappa FBF on tour)

19-20 agosto e 22-27 agosto – FERRARA (centro storico)

25-27 agosto – Ferrara Buskers Deaf

Giorni Feriali: dalle 18.00 alle 24.00

Domenica 20 e 27 agosto: dalle 17.00 alle 20.00

Per maggiori informazioni sul festival e sugli artisti che vi prenderanno parte visita il sito www.ferrarabuskers.com

Guarda qui il video di presentazione del 30° Ferrara Buskers Festival

