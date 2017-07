ROSAntide, l’ultimo libro di Marina Pratici, dopo New York vola a Vienna

Sarà presentato a Vienna il 4 e il 5 agosto ROSAntide della poetessa aullese. Tra i protagonisti della kermesse “letture ad alta voce” anche, questa sera a Marina di Massa

“ROSAntide” sta per attraversare le Alpi per inebriare di petali una delle città più romantiche del mondo: Vienna. E lo farà sulle ali dei versi composti dalla sua autrice, la scrittrice e poetessa aullese Marina Pratici, insignita del titolo di ambasciatrice della cultura italiana dal giornalista televisivo Piero Badaloni e, da poche settimane, delegata alla cultura del Comune di Aulla.

Infatti, venerdì 4 e sabato 5 agosto, il continente fatto di poesia e rose immaginato da Marina Pratici, che ha preso la forma di “ROSAntide”, il suo tredicesimo libro, sarà presentato a Vienna, presso il prestigioso Centro Culture del Mondo, nel contesto di un’importante rassegna autoriale. E se “ROSAntide” è già volato a New York e la prossima settimana sarà a Vienna per questa nuova presentazione di respiro internazionale, qui in Italia, sta già volando alto nelle classifiche di vendita, a dimostrazione che la poesia di Marina Pratici ha fatto breccia nel cuore di molti, essendo non solo impressa su carta, ma vissuta in ogni angolo, in ogni piega dei respiri delle altre persone incrociate dalla scrittrice negli ultimi anni, persone conosciute a causa della malattia che l’ha colpita, con le quali condividere dolore e una irrefrenabile voglia di vivere.

Da qui, da questo afflato vitale che vede nelle rose, tanto care alla poetessa, un ultimo rifugio di bellezza, nasce l’idea di Marina Pratici di devolvere la parte a lei spettante dei diritti d’autore di “ROSAntide” alle associazioni di non udenti del territorio, al fine di promuovere corsi di Lingua dei Segni (LIS). Tra l’altro questa sera, “ROSAntide” sarà presentato dall’autrice stessa a Marina di Massa, presso Villa Cuturi in viale Amerigo Vespucci 24, nell’ambito della kermesse culturale “Letture ad Alta Voce”, durante la quale si esibirà il corpo di ballo rinascimentale dell’associazione “Il Ducato“ di Massa.

Il tutto sta accadendo in un periodo di grande fertilità artistica e denso di riconoscimenti per Marina Pratici, impreziosito dall’imminente uscita negli Stati Uniti dei nuovi racconti sull’amore della scrittrice e poetessa aullese Marina Pratici, assurta ormai al rango di personaggio della cultura di caratura internazionale per le sue opere letterarie, già tradotte in cinque lingue. A dimostrarlo il fatto che i nuovi racconti, inclusi nella raccolta letteraria “Impropria”, che racchiude al suo interno dieci racconti sull’amore e le sue molteplici sfumature, usciranno prima sul mercato americano, poi in Italia, in autunno, per la casa editrice Helicon di Arezzo. “Impropria” è il quattordicesimo libro di Marina Pratici, è già stato opzionato dalle massime majors americane del settore editoriale e segna una decisa svolta stilistica per Marina Pratici, il cui talento letterario si conferma sempre più multiforme e imprevedibile, spaziando dal romanzo alla poesia e ai racconti

Con all’attivo quattordici volumi, tutti pluripremiati, e oltre cento pubblicazioni critico – letterarie, Marina Pratici, nella veste di poetessa e saggista, ha vinto più di duecento concorsi internazionali di narrativa e poesia, ed ha ricevuto prestigiose onorificenze. Infatti, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica italiana per meriti sociali e culturali; è stata nominata “Dama della cultura europea” al palazzo dell’Unesco di Parigi ed è stata Madrina della Fiera mondiale del libro di Francoforte; è stata l’unica scrittrice italiana a rappresentare l’Italia a New York nell’ambito di un evento poetico internazionale e premiata a Milano dal Consolato ecuadoregno, assieme all’ex sindaco Giuliano Pisapia, quale “Personalità di spicco della cultura internazionale”. Marina ha inoltre ricevuto un Premio alla carriera nel contesto della 4^ edizione del Premio letterario “Va, pensiero”, tenutosi a Villa Castellina di Soragna di Parma; è stata ed è tradotta in più lingue ed inserita nell’Enciclopedia degli autori italiani; è presidente di prestigiosi eventi letterari ed ha vinto numerosi premi letterari nazionali ed internazionali; è direttrice di diverse collane letterarie per importanti case editrici