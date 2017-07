L’assessore allo Sport Matteo Lepore ha incontrato la pallavolista Vanessa Caboni

L’assessore allo Sport, Matteo Lepore, ha incontrato questo pomeriggio in Sala Rossa a Palazzo d’Accursio Vanessa Caboni, bolognese, atleta che ha partecipato al Campionato Nazionale dei Non Udenti Idea Volley e che partirà a breve per Samsun, in Turchia, dove dal 18 al 30 luglio si terranno le Deaflympics 2017, le Olimpiadi dei non udenti

L’assessore Lepore le ha donato il kit di gadget èBologna (maglietta, zainetto e notes), le ha fatto i complimenti per la convocazione e le ha augurato un grande in bocca al lupo affinché lei e la Nazionale Italiana possano vincere il torneo di pallavolo delle Deaflympics 2017.

Vanessa Caboni già conosciuta nell’ambiente bolognese per le prestazioni nella B2 dell’Idea Volley e già MVP del campionato italiano dei non udenti svoltosi ad Ancona, vinto dalla sua squadra di Brescia

