Grazie Mario per tutto il bene che ai fatto in comunità e per tanti sordi …

Nelle prime ore del 28 luglio 2001 si spegneva a Bologna fratel MARIO CATTARINUSSI, religioso della Piccola Missione.

Era nato a Tramonti di Sotto (Udine) nel 1917. “Nella Chiesa tu hai fatto della tua vita consacrata un umile servizio ai fratelli sordi, nel sacrificio sereno di tutta la vita”. Così il ricordino funebre. La sua tomba è a Tramonti di Sotto, accanto ai suoi cari….

Noi lo ricordiamo con tanto affetto e questa mattina abbiamo celebrato la santa messa per lui.

Grazie Signore perchè ce lo hai dato. Grazie Mario per tutto il bene che ai fatto in comunità e per tanti sordi in diversi istituti Gualandi e della Piccola Missione.

Goditi ora in Cielo la contemplaziane del Volto Santo di Dio. (vdb

Padre Vincenzo Di Blasio