Diversamente Amore: ‘La vita di Lorenzo e Martina’

Diversamente Amore: per chi non lo ha visto segnaliamo l’episodio del racconto reale della vita di Lorenzo e Martina Lorenzo è un giovane diventato sordo all’età di 2 anni (sordità neurosensoriale bilaterale ) per niente rassegnato.

Nel racconto ha una rilevante ed essenziale importanza il nonno, che gli insegna a parlare spiegando che ” siamo in un mondo di udenti”, oltre che tutta la famiglia ,gli amici ,però è l’amore di Martina che….

Ma ci fermiamo qua ,lasciamo a voi scoprire il resto Il programma : Diversamente Amore (con sottotitolazione) è stato trasmesso ieri sera 20 Luglio 2017 su Rai 2 Questo il link per rivederlo (purtroppo senza sottotitoli )

http://www.raiplay.it/video/2017/07/Diversamente-Amore-cb4d15ec-6405-43db-9406-480e1cda62bc.html

Segnalato da Paolo De Luca APIC Torino