“Serata Insieme a Mani Unite”, spettacolo per persone non udenti sabato 1 luglio 2017 alla Scuola Pizzetti

La Diocesi di Caserta, in particolare l’ufficio catechistico, settore catechesi con le persone disabili, ha organizzato per sabato 1 luglio 2017 uno spettacolo per persone non udenti, ma aperto a tutti per vivere un’esperienza unica.

Questo spettacolo ha lo scopo di attirare l’attenzione sul mondo della disabilità, per entrare in relazione con il mondo dei non udenti e scoprire che insieme è più bello. Attraverso l’interpretazione di canzoni e di poesie da parte di interpreti della lingua dei segni italiana, trascorreremo una serata diversa e ricca di emozioni.

L’evento è stato pensato e realizzato grazie all’entusiasmo e all’impegno di un’equipe diocesana, con la collaborazione dell’E.n.s. di caserta, dell’associazione perla e dell’U.n.i.t.a.l.s.i. e con il patrocinio del Comune di Marcianise. Inoltre con la collaborazione di: Marco Mantovanelli, musicista in “la mia vita in bianco e nero”; Elena Starace, attrice di teatro e televisiva; Magda Diodato, direttrice centro studi danza “attitude”.

L’evento si svolgerà presso la palestra della scuola elementare statale – via Pizzetti, 1 Marcianise.

http://www.marcianise.info