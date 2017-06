Una rispettosa e riconoscente ricorrenza

Nella giornata della domenica del 25 giugno 2017 dopo giorni di solleone ci è stata una breve e salutare frescura grazie delle ultime e primissime ore di pioggia battente.

Come riteniamo che quel giorno abbiamo deciso di organizzare seppur con un po’ di ritardo perché alcuni nostri membri dell’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano s’erano recati per una settimana con la suora Vittorina Carli a Fatima (Portogallo) e dintorni per un pellegrinaggio spirituale l’anniversario della dipartita di mons. Emilio Puricelli ex rettore del Pio Istituto Sordomuti di Milano ed insigne assistente spirituale dei Sordi Italiani con una solenne santa messa al suo paese natale: Venegono Superiore (VA).

La funzione religiosa è stata eseguita nella Chiesa Parrocchiale San Giorgio dal nostro nuovo assistente spirituale don Luigi Poretti coadiuvato dal parroco don Maurizio Villa ed una interprete dei segni Beatrice. Alla santa messa anche il nostro ex vicerettore don Giampiero Gabardi con le sue 96 primavere ha voluto dare una mano agli officianti, perché si ricordava e rispettava molto non soltanto il suo rettore ma anche l’altro mons. Giulio Broggi ed don Eraldo Colombini tutti maestri del Pio Istituto Sordomuti e nativi di Venegono Superiore. Alla sacra cerimonia sono intervenuti i familiari di mons. Emilio Puricelli e di mons. Giulio Broggi con amici, parenti, ex allievi sordi, conoscenti, autorità locali come il sindaco, il presidente ed il direttore del Pio Istituto dei Sordi di Milano. La funzione religiosa s’è protratta più del previsto tempo programmato per l’intervento dei due preti e del presidente del Pio Istituto dei Sordi che hanno parlato di alcune salienti opere di apostolato di quei sacerdoti venegonesi.

Dopo ci siamo recati al cimitero a deporre dei fiori al loculo di mons. Emilio Puricelli ed alla tomba gentilizia di famiglia di mons. Giulio Broggi.

