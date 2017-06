Portale Roma Capitale: partita consultazione online su prototipo

L’Amministrazione capitolina ha avviato una consultazione online sulla progettazione del nuovo portale istituzionale di Roma Capitale, per attivare un confronto con i cittadini. La consultazione sarà articolata in due fasi, per un periodo complessivo di due mesi. Nella prima fase, in corso, i cittadini hanno la possibilità di visionare home page e struttura del prototipo dimostrativo del portale istituzionale e, soprattutto, di esprimere valutazioni e suggerimenti attraverso la compilazione di un questionario online.

Nella seconda fase, a partire da inizio luglio, sarà online la versione navigabile e interattiva del prototipo e i cittadini saranno consultati per valutare usabilità e fruibilità delle informazioni e per contribuire alla versione definitiva del sito in linea in autunno.

“Questa iniziativa di consultazione fa parte del percorso di partecipazione che per la nostra Amministrazione è alla base del governo della città e ne costituisce un tratto identitario”, dichiara l’assessora Flavia Marzano (Roma Semplice). “Nel processo di ristrutturazione dei contenuti e dei servizi del portale di Roma Capitale intendiamo porre al centro i cittadini, dando loro la possibilità di accedere a servizi e informazioni secondo i temi di interesse e non più, come è stato finora, in base alla struttura organizzativa dell’amministrazione. Per questo chiediamo ai cittadini di esprimersi, per rendere il nuovo portale più vicino, utile e conforme alle loro reali esigenze”.

“Tra le novità di questo portale, anche lo sviluppo di un’area dedicata alla partecipazione“, conclude Marzano, “che guardi alle esperienze di successo di stampo internazionale, attraverso cui valorizzare i futuri istituti di partecipazione previsti nelle modifiche dello Statuto di Roma Capitale in corso di approvazione”.

1 GIU 2017 – RED

Agg. 6 GIU 2017 – RED

