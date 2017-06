Su Facebook Live arrivano i sottotitoli per le dirette

Facebook Live consente ora di inserire i sottotitoli ai video in diretta per migliorarne la comprensione

Facebook Live sta per diventare il servizio di punta del social network più famoso al mondo. L’azienda di Menlo Park ricorda che nell’ultimo anno le visualizzazioni di video giornaliere della piattaforma sono quadruplicate e 1 una su 5 avviene in diretta. Facebook sta cercando di migliorare costantemente questo prodotto e dopo averlo ripulito dai falsi contenuti live e l’introduzione delle chat private insieme alla trasmissione condivisa con gli amici è arrivata un’ulteriore novità. Facebook Live ora consente di inserire i sottotitoli per facilitare la comprensione del video per gli utenti stranieri ma anche per coloro che hanno problemi di udito

“Rendere Facebook accessibile a tutti è un aspetto chiave per la costruzione di una comunità globale. – si legge nella nota diffusa dal social network – Oggi abbiamo dato la possibilità agli editori di includere i sottotitoli nei video Live che trasmettono su Facebook, in modo da facilitarne la fruizione a persone non udenti o con problemi all’udito. D’ora in poi, se le impostazioni dei sottotitoli saranno attive, i sottotitoli, laddove disponibili, si potranno automaticamente vedere durante i Facebook Live”. La nuova funzione, già disponibile per iOS, Android e desktop, consente di inserire i sottotitoli non al momento della diretta ma durante la fase di caricamento. Chi utilizza programmi di montaggio potrà anche sfruttare il riconoscimento vocale automatico del social network per generare il testo.

“Offrendo agli editori la possibilità di includere i sottotitoli nei Facebook Live, – continua l’azienda -, speriamo che un maggior numero di persone possa partecipare agli emozionanti momenti che caratterizzano questi video. Quest’avvenimento importante rappresenta il nostro costante sforzo per rendere i contenuti su Facebook accessibili a sempre più persone”.