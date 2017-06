Bowling: a Quartucciu il Campionato Italiano FSSI (Federazione sportiva sordi Italia)

Dal 16 al 18 giugno presso le piste del JoyVillage nel centro commerciale “Le Vele – Millennium” a Quartucciu, si svolgerà il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling (specialità di Squadra da 4 e Coppa Italia 2017), approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’A.S.D. gruppo sportivo ENS Cagliari – Polisportiva Silenziosi, con la collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Cagliari e dell’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Sardegna.

L’associazione Polisportiva Silenziosi è stata fondata nel maggio del 1972: 45 anni di attività a favore dello sport. «Lavoriamo duramente per organizzare attività sportive tra cui calcio, bowling, ping pong, beach tennis, go kart e tanto altro – spiegano dal Consiglio dell’associazione – rivolte maggiormente alle persone sorde e a volte anche con l’integrazione degli udenti. Quest’anno abbiamo organizzato il torneo di calcio Memorial Salvatore Meloni svoltosi il 14 maggio scorso ed è stato un grande successo!»

Adesso è la volta del primo campionato di bowling della Sardegna: aperto a tutti gli atleti di categoria, si svolgerà secondo il seguente programma. Venerdì 16 giugno dalle ore 9 alle ore 12:30 ci sarà il 1° turno della qualificazione a Squadra; dalle ore 13:30 alle ore 17 il 2° turno; sabato 17 dalle ore 9 alle ore 12:30 ci sarà la finale delle prime 8 squadre da 4 classificate; dalle ore 13:30 alle ore 17 ci sarà la qualificazione del Coppa Italia. Domenica 18 ci sarà la finale della Coppa Italia, al cui termine ci saranno le premiazioni accompagnate dall’esibizione del coro mani bianche “MusicàLIS”. Parteciperanno 7 Società Italiane con 11 Squadre Miste, 7 per la Coppa Italia e 5 All Events per un totale di 55 atleti partecipanti

Il consiglio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo ENS Cagliari – Polisportiva Silenziosi è composta dal Presidente Roberto D’Angelo, la Vice Presidente Michela Nuscis, la Consigliera anziana Patrizia Cocco, il Consigliere Rappresentante Tecnico Alessandro Cambarau e il Consigliere Rappresentante Atleta Aldo Garau. Il Consiglio è stato eletto nel maggio 2015 per una carica che dura 5 anni