Turismo accessibile, i siti Unesco di Palermo in video lis

Nuovi passi avanti per rendere Palermo città accessibile anche ai turisti non udenti. Sono infatti online da qualche giorno i 7 video realizzati dall’ENS (Ente Nazionale Sordi) per conto del Comune di Palermo, nei quali vengono spiegati col linguaggio dei segni, i 7 monumenti Unesco della città.

13 maggio 2017

I video sono visualizzabili nella mappa del Turismo Accessibile del sito del Comune. In questo modo si punta ad abbattere le barriere comunicative e sensoriali nel turismo e nella cultura e rendere il patrimonio architettonico dei monumenti alla portata di tutti. Si comincia con il video dedicato a Palazzo Reale e Cappella Palatina.

Nei prossimi giorni pubblicheremo anche gli altri video, Chiesa Di San Giovanni degli Eremiti; Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio; Chiesa di San Cataldo; Cattedrale di Palermo; Palazzo della Zisa e Ponte dell’Ammiraglio

http://www.travelnostop.com