Negli orti di Bologna s’incontrano peonie e artigiani

Tre giorni per andare alla scoperta dell’artigianato di qualità proveniente da tutta la penisola.

È la manifestazione Peonia in Bloom, che non a caso si incrocia con Diverdeinverde e porta da giovedì 18 maggio (alle 17 cocktail di inaugurazione) a sabato 20 maggio una selezione di designer e artigiani di pregio insieme allo spettacolo delle peonie in fiore.

Tutto in quel meraviglioso e ancora poco noto angolo della città che sono gli Orti di via Orfeo (l’ingresso in realtà è da via della Braina 11), proprietà della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute povere in Bologna che lo apre solo in occasioni speciali.

