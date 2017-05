Nazionale italiana sordi: concluso il primo dei tre raduni in vista dell’Europeo

Si è svolto lo scorso weekend a San Benedetto del Tronto il primo dei tre raduni di selezione degli atleti, provenienti da tutta Italia, che andranno a formare la nazionale di calcio a cinque maschile della Federazione Sport Sordi Italia che rappresenteranno la nostra nazione ai prossimi preliminari dei Campionati Europei che si terranno il 6-7-8 dicembre 2017 a Madrid.

NAZIONALE – Il CT Stefano Subrani e il DT Mirko Scaglione della FSSI hanno organizzato due giornate di preparazione atletico-tattico con il supporto logistico della Sordapicena. Il Presidente Lucidi Fausto ha dichiarato “per noi è un onore collaborare con la FSSI per la promozione dello sport tra i giovani sordi. Per la prima volta le selezioni si sono svolte nella nostra città che come al solito si è dimostrata ospitale e inclusiva”.

Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale che ha messo a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi per gli allenamenti e l’amichevole che si è svolta sabato 13 maggio alle ore 16 contro la formazione FUTSAL BULLS SAMB e si è conclusa con il risultato di 9 a 4 per la selezione italiana FSSI.

Questa la lista degli atleti convocati: Christian Russo; Giuseppe Casoria; Davide Grippo; Thomas Scotton; Aldo Lucchese; Fabio Amas; Luca Chiofalo; Fabrizio Vanacore; Eliano Pantone; Lorenzo Bruni; Giuseppe Franchina; Paolo Marvulli. Il prossimo raduno è previsto per il 16-17-18 giugno 2017. Per chi fosse interessato al programma degli allenamenti è possibile visitare il sito www.sordapicena.it.

Per segnalare promettenti atleti sordi è possibile scrivere a dtcaclioa5-m@fssi.it.

Ufficio Stampa http://www.calcioa5live.com