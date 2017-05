Manifestazioni Nazionali UILDM 2017: Il programma

Da giovedì 11 a sabato 13 maggio 2017 al Centro Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro (Udine) si svolgeranno le Manifestazioni Nazionali UILDM, il più importante momento di aggregazione per l’associazione. Delegati, soci e volontari delle 67 Sezioni locali sono attesi per fare il punto sui progetti e le azioni promossi sui territori e a livello nazionale e pianificare le attività future. Le tre intense giornate saranno inoltre dedicate all’aggiornamento e alla formazione, rivolti soprattutto alle Sezioni.

Comunicato stampa: 1_cs_Lignano_2017

Per i giovani, nelle giornate di venerdì e sabato, gli animatori di Dynamo Camp saranno presenti per creare momenti di gioco e intrattenimento. Non mancheranno le interviste, i servizi e gli approfondimenti diffusi in tempo reale dalla redazione di Radio FinestrAperta, per il quinto anno con noi a Lignano.

Le tre giornate di Manifestazioni Nazionali UILDM potranno essere seguite in diretta streaming sul sito uildm.org.

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO, anche allegato insieme al programma del Corso ECM.

Padova, 3 maggio 2017

Crizia Narduzzo Ufficio Stampa e Comunicazione

UILDM ONLUS – Direzione Nazionale

Tel. 049/8021001