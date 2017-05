L’Istituto Statale dei Sordi di Roma rischia di chiudere

La scuola dell’ISSR è un punto di riferimento molto importante per il bilinguismo bimodale scolastico nel nostro Paese.

Mediavisuale, all’interno del ISSR, è un gruppo di persone, sorde e udenti, di professionalità eleva-tissima.

La biblioteca e la mediateca dell’ISSR sono una risorsa insostituibile nel nostro Paese: senza di esse, per molti esperti del settore scrivere sull’edu-cazione degli studenti Sordi non sarebbe stato pos-sibile.

CineDeaf, è un progetto mediavisuale che ha permesso di raccogliere, documentare, e diffondere sia film e documentari sulla condizione dei Sordi in Italia e nel mondo, sia materiale artistico prodotto da film-maker sordi.

Molte persone in questi giorni si stanno mobilitan-do per sostenere l’ISSR. Il punto di raccolta per co-noscere le iniziative in corso è la pagina Facebook:

https://www.facebook.com/nochiusuraissr/?fref=ts

