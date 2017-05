Due campioni insieme sul ring, anche se solo per allenamento. Nella mattinata di giovedì 27 aprile, l’atleta sordomuto, ex campione del mondo professionisti di Kick Boxing, Giovanni Improta, è stato ospite del campione di pesi massimi Sergio Romano, presso il “Tatanka Club”, una delle realtà sportive più grandi in terra di lavoro.

Comunicato stampa del Boxe, Giovanni Improta e Sergio Romano_ allenamento insieme al Tatanka Club di Caserta

E’ stata l’occasione per vedere all’opera sul quadrato due professionisti di livello internazionale, che hanno attirato anche l’attenzione dei presenti per la grande tecnica pugilistica messa in mostra. Dapprima, i due atleti hanno sostenuto una fase di riscaldamento, poi sono seguite tre riprese di sparring libero. Era presente anche il Maestro Antonio Improta, che ha ringraziato tutti gli amministratori del Tatanka Club per la giornata di amicizia e di sport.

“Ormai – dice Giovanni Improta – mi sono ritirato dal mondo agonistico, ma è in corso di attuazione un progetto che mi vedrà, da qui a poco, in giro per l’Italia, ospite in varie strutture dove sosterrò sparring libero con vari campioni del mondo dell’arte da combattimento. In qualità di componente team Improta, ringrazio, di vero cuore, l’amico/campione Sergio Romano, che ha mostrato, ancora una volta, le sue grandi doti umane. Proprio quelle qualità che, per persone come me attive nello sport da numerosi anni, rappresentano i pilastri fondanti della quotidianità”.

Biagio Russo

My official contacts:

Facebook – https://www.facebook.com/russo.biagio

Official Page – https://www.facebook.com/BiagioRussoAgente/?fref=nf

Google Plus profile – https://plus.google.com/110342007822067461576

Youtube channel – Video Poleis