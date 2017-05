E’ finito il tempo delle proposte. Ritorniamo alle proteste!

Giovedì 11 maggio alle ore 11.00 in zona neutra presso il C. D. Napoli i rappresentanti di alcune associazioni di persone con disabilità si sono incontrati per la stesura di una “piattaforma rivendicativa”, stufi ormai dei continui differimenti delle istituzioni comunali, regionali e nazionali, che in questi anni hanno fatto precipitare l’intera categoria in una situazione drammatica di diritti calpestati e tagli a tutte le forme di sostegno.

Al primo incontro hanno preso parte Giuseppe Sannino, Presidente A.N.I.D.A.Onlus, Domenico Di Renzo, Presidente dell’Associazione Senza Barriere Onlus, Mario Estate, Vice-Presidente dell’Associazione Lega per i diritti degli Handicappati; Giuseppe Ferzetti, Responsabile delle persone con disabilità; Loredana Jovine, in rappresentanza de genitori di disabili gravi e gravissimi, Generoso Di Benedetto Garante delle Persone Disabili di Benevento non presente fisicamente per problemi logistici, ma che ha espresso parere favorevole all’iniziativa.

Dell’incontro erano informate anche altre associazioni che lavorano sul territorio Campano.

Dalla riunione durata diverse ore sono emersi i primi punti salienti, così sintetizzati e accorpati:

 “Vita Indipendente”, tutti i fondi a favore del progetto “non dovranno più transitare per cooperative o organizzazioni simili, ma dovranno essere affidati ai disabili o alle loro famiglie. Trasformando il disabile in imprenditore di se stesso si creerà vera occupazione e si renderà il servizio più efficace ed efficiente;

 “Falsi invalidi” stop alla “macelleria sociale” in atto. La lotta ai falsi invalidi si è trasformata in una riduzione indiscriminata degli emolumenti a favore dei veri invalidi. Vanno individuati gli imbroglioni e soprattutto puniti tutti i professionisti che li hanno coperti a vario titolo. La selezione va fatta SI, ma usando il bisturi e no la falce,

 “Gravi Gravissimi e disabili” una nuova suddivisione della categoria non più in percentuale (80% 90% 100% etc.etc.) ma secondo il fabbisogno dei singoli;

 “Contrassegno H” ridurre la burocrazia per il rilascio del contrassegno e convogliare le energie per l’individuazione delle reali esigenze di mobilità dei disabili in base alla loro patologia rilasciando permessi ad hoc; Il rispetto delle norme e delle misure per i parcheggi riservati e per gli stalli;

 “Consulte, Osservatori e Commissioni”. non devono essere più solo a carattere consultivo ma decisionale ed essere coinvolte su tutti gli argomenti che hanno un impatto sulla categoria;

 “Dopo di Noi” emanazione di norme e regole chiare, precise e trasparenti;

 “Legge 68/99 Norme per i diritto al lavoro dei disabili”, si richiede la corretta applicazione tenendo presente che il disabile rappresenta una “ricchezza” e no una “zavorra” per il nostro Paese;

 “Barriere architettoniche” si richiede l’eliminazione di ogni tipo barriera;

Il prossimo incontro al quale sono invitate tutte le associazioni della categoria si terrà alle 11.00 martedì 23 maggio Bar angolo del Consiglio Regionale della Campania C.D. Napoli.

UNITI SI VINCE!!



Sedi : Napoli e Casoria

Sito web: www.anidaonlus.it

e-mail: anidaweb@libero.it facebook anida