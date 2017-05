In Basilicata sostegno ai pazienti sordi

Prima regione con servizio traduzione web per sintomi e diagnosi

La Basilicata sarà la prima regione italiana a sperimentare nelle sue strutture sociosanitarie un servizio di sostegno per i pazienti sordi, che avranno a disposizione – attraverso il web – un interprete professionale in lingua dei segni italiana (Lis) per la traduzione dei sintomi, delle diagnosi, e delle terapie, facendo così da tramite tra l’utente e il medico.

28 maggio 2017

Il progetto è stato illustrato stamani a Potenza nel corso di una conferenza stampa.

Il servizio di video-interpretariato sarà attivo dai prossimi giorni

http://www.ansa.it/