Countdown per Only Wine Festival, il primo salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, organizzato da Fiera Show in collaborazione con Ais Associazione Italiana SommelierI.

Crescente il coinvolgimento della città con molte iniziative a tema. Intanto gli hotel del territorio tifernate registrano il tutto esaurito per il weekend. L’elenco delle top 100 piccole cantine d’Italia e i migliori 40 baby produttori

Mancano meno di due giorni all’avvio della quarta edizione di Only Wine Festival, il Salone delle piccole cantine e dei giovani produttori, al via sabato 22 aprile per l’intero weekend e già si prospetta una presenza significativa di visitatori. Le strutture ricettive di Città di Castello hanno già da tempo registrato il tutto esaurito, per un fine settimana che, per chi viene da fuori, è sicuramente un’occasione per vistare il territorio tifernate, prolungando la visita fino al 25 aprile.

Per questa quarta edizione di Only Wine Festival la città si è attivata in maniera sempre crescente per accogliere al meglio gli operatori e i visitatori della kermesse e per sostenerla. Si è cominciato ancora prima dell’avvio di Only Wine con gli aperitivi “Aspettando Only Wine” nei negozi del centro ogni sabato, dal 25 marzo al 14 aprile, con le cene a tema nei ristoranti Pappa e Ciccia e Al Grottino del 6 e 21 aprile, grazie alla collaborazione con Confcommercio.

Si proseguirà anche nel corso dell’evento con altri appuntamenti negli esercizi convenzionati.

Fondamentale, poi, la collaborazione con i musei del territorio che applicheranno sconti e agevolazioni per i visitatori di Only Wine Festival, a condizione che gli stessi siano in grado di mostrare i voucher degustazione del Salone.

Il Nuovo Museo dedicato all’Opera Grafica di Burri presso gli Ex Seccatoi Tabacco prevede per i visitatori di Only Wine uno sconto di 5 euro (10,00 anziché 15,00) sul biglietto cumulativo per l’ingresso alla Collezione Burri di Palazzo Albizzini, Collezione Burri agli Ex Seccatoi Tabacco e Opera Grafica permanente; di 2 euro sul biglietto d’ingresso solo alla Collezione di Palazzo Albizzini o solo agli Ex Seccatoi, rispettivamente a 6,00 euro anziché 8,00 e 8,00 euro anziché 10,00.

Sarà possibile visitare anche la bellissima Pinacoteca comunale di Città di Castello al prezzo ridotto di 4 euro e a 3,00 euro l’ingresso al Centro documentazioni delle tradizioni popolari di Garavelle.

Ancora più stretta anche la collaborazione con le scuole del territorio. In particolare, gli alunni dell’Istituto Patrizi-Baldelli-Cavallotti affiancheranno sommelier e chef ospiti dell’evento, con l’opportunità di svolgere uno stage divertente e formativo. I ragazzi dell’Istituto Patrizi saranno presenti alla kermesse anche in qualità di espositori con la loro produzione di birra e di vinsanto, tutti da gustare, nonché per presentare al pubblico di Only Wine l’elaborato vincitore del Concorso letterario nazionale “Bere il Territorio”.

Infine, il Polo tecnico Franchetti Salviani presenterà la App VinUmbria, che a partire dai dati messi a disposizione dalla Regione dell’Umbria, ha mappato tutte le zone di produzione vitivinicola della regione, descrivendo i vini, le caratteristiche, il disciplinare e ogni altra informazione utile.

Queste ultime due presentazioni si terranno sabato pomeriggio, 22 aprile, alle ore 16,30 nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini.

Sempre sabato, spazio anche alla poesia a tema vino, con la presentazione, alle ore 17,00 sempre a Palazzo Bufalini, del libro di Flavia Scebba, Di… Vino verso, in collaborazione con la casa editrice tifernate Luoghi Interiori.

In concomitanza con Only Wine Festival verrà allestita presso la Galleria Il Pozzo a Palazzo Lignani Marchesani, in Corso Vittorio Emanuele la Mostra di pittura a cura della pittrice Alessandra Mancuso.

La mostra sarà visibile in entrambe le giornate e sabato 22, alle ore 19 si terrà un aperitivo Only Wine nella sede della mostra.

Quest’anno, peraltro, ospite della manifestazione sarà l’Associazione AVANTI TUTTA che proporrà una vendita di beneficenza di vini bianchi e rossi firmata proprio “AVANTI TUTTA” oltre che di gadget dell’associazione. E’ un’occasione unica di poter aiutare fattivamente i malati oncologici attraverso l’acquisto di bottiglie di vino di qualità, messe a disposizione dalla cantina Monte Vibiano.

IL PROGRAMMA

LE CANTINE PRESENTI

