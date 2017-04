Marche: Notre Dame de Paris in LIS

Notre Dame de Paris in LIS approda nelle Marche: unica data regionale. Un fiore all’occhiello per Monte San Pietrangeli e per la provincia di Fermo.

L’evento è organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Progetto Comune” nonché dal quotidiano online Vivere Fermo. Presto vi forniremo tutte le indicazioni utili all’acquisto del biglietto.

Segnalato da M. Peretti