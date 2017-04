Attività di interpretariato in LIS (Lingua dei segni italiana)

Con l’approssimarsi dell’appuntamento di Matera 2019 con la conseguente intensificazione delle attività e delle iniziative correlate sia da parte dell’Amministrazione che da parte della Fondazione Matera – Basilicata 2019 si rende necessario individuare specifiche attività al fine di ottimizzare le singole prestazioni ed assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi attesi.

19 aprile 2017

Tra queste specifiche attività, come specificato dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 1524 vi è quella di “Dotarsi del servizio di interpretariato per non udenti, fino al 31/12/2016, in ragione delle attività che saranno di volta in volta prestate su richiesta dell’Amministrazione Comunale;

Di dare indirizzo al Dirigente di Staff di porre in essere quanto di propria competenza per l’affidamento in via sperimentale del servizio, individuando il soggetto idoneo a svolgere il predetto servizio in quanto in possesso dei requisiti culturali e professionali specifici.

Si chiude con l’intenzione di questa Amministrazione Comunale continuare a dotarsi di tale mezzo di comunicazione verso l’esterno, al fine di agevolare il rapporto tra Comune e cittadini-utenti, e di accentuare la conoscenza del territorio, nonché accrescere la fiducia e la credibilità verso l’Ente Locale, riaffidando tale servizio alla figura professionale già individuata, in possesso della prescritta abilitazione di interprete LIS, che ha dimostrato serietà e competenza nell’espletamento del servizio per l’anno passato.

Costo del servizio? Per ora prenotata la cifra di 2 mila euro

