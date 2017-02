Riceviamo e pubblichiamo: Salve sono una laureanda in psicologia e sto facendo una ricerca per la mia tesi di laurea sulla carriera accademica e lavorativa delle persone sorde.. è possibile pubblicare sulla pagina sordionline

Questo post:: Ciao! Sto svolgendo, per la mia tesi di laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo, educazione e benessere, una ricerca sulla carriera accademica e lavorativa delle persone sorde.. volete aiutarmi? vi andrebbe di raccontarmi la vostra esperienza?



La ricerca avviene in due momenti:

-prima fase: rispondere a semplici domande informative

-seconda fase: raccontarmi (tramite questionario e/o intervista) la vostra formazione accademica e lavorativa.. il link per partecipare alla ricerca è questo: https://goo.gl/forms/JAwXMFLVxiQEFyaz1

vi ringrazio di cuore per la partecipazione..



Chi vuole, può mandarmi un video-messaggio privato sul mio profilo facebook micaela pelle per raccontarmi la propria esperienza!!!

Dott.ssa Micaela Pelle