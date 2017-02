Fondazione Akusia dona due impianti cocleari all’Etiopia

Milano, 20 febbraio 2017 – Fondazione Akusia Onlus ha sostenuto il primo intervento di impianto cocleare avvenuto in Etiopia, donando all’Ospedale St. Paul di Addis Abeba due impianti cocleari.

La donazione dei due impianti, segna il primo passo concreto nella lotta alle patologie limitative della capacità di comunicazione in un contesto complesso quale quello dell’Etiopia e costituisce un gesto di solidarietà a favore del benessere delle popolazioni locali e una speranza di poter accedere a tecnologie sanitarie all’avanguardia.

La donazione allo staff medico del St. Paul, avvenuta il 19 dicembre 2016, è stata possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Akusia e l’Ambasciata d’Italia in Etiopia. Il giorno successivo, il 20 dicembre, si è tenuto con successo il primo intervento chirurgico di questo genere nel Paese, su una paziente di 11 anni.

Fondazione Akusia Onlus

La Fondazione Akusia Onlus nasce per sostenere ed aiutare individui, associazioni e progetti finalizzati a migliorare la vita di chi affronta quotidianamente le disabilità comunicative, proponendosi anche come punto di riferimento verso tutti quei settori che si occupano di beneficenza e ricerca scientifica nel settore dell’ipoacusia. Promuove convegni, seminari, conferenze e dibattiti in collaborazione con Università, Ospedali e Centri di Ricerca, per dare una spinta concreta e diretta al miglioramento delle competenze relazionali e delle condizioni di vita dei soggetti affetti da patologie comunicative di qualsiasi genere, contribuendo così anche alla diffusione di cultura e conoscenze in questi ambiti. La Fondazione svolge inoltre attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali: sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alle patologie limitative delle capacità comunicative di qualsiasi genere, ivi compresa l’ipoacusia in ogni sua forma, e promuovere iniziative di raccolta fondi da destinare ad attività istituzionali. www.akusiaonlus.it

