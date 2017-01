Quattrozampeinfiera fa tappa a Roma: spettacoli, competizioni e beauty

Nuova Fiera di Roma Via Portuense, 1440 Quando Dal 18/03/2017 al 19/03/2017 dalle 10 alle 19 Prezzo Biglietto online €7 Buono Sconto €8 Biglietto intero €11 Bambini (fino ai 10 anni non compiuti), cani e gatti INGRESSO GRATUITO Disabile su sedia a rotella e accompagnatore gratis. Altre Informazioni Sito web quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera arriva a Roma con la sua prima tappa. Da 5 anni a Milano, Napoli, Padova e da quest’anno, a grande richiesta, per la prima volta nella Capitale.

Una manifestazione unica nel suo genere che consente ai proprietari o amanti di cani e gatti, di vivere due giorni di acquisti, sport, divertimento, formazione e informazione in compagnia del proprio cane o gatto.

GLI SPORT – I padroni potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività sportive e non gestite da affidabili centri cinofili di tutta Italia: DiscDog, AquaDog, Rally Obedience, AgilityDog, Junior Handling…

SPAZIO AL BEAUTY – Non può di certo mancare il Salone di bellezza: shampoo, balsami, deodoranti e prodotti per ogni tipologia di pelo. Si potrà inoltre far toelettare gratuitamente i cani e imparare tutto sulla loro igiene quotidiana.

GLI SPETTACOLI – Tra le aree più gettonate, il Carpet Show, sul quale si alterneranno spettacoli e intrattenimento. Imperdibili le esibizioni del campione Mondiale di Disc Dog – Adrian Stoica che vi sorprenderà con figure di free style di altissimo livello. Novità di quest’anno, per uno show davvero imperdibile, le petformance della compagnia CAFE’LULE’. Uno spettacolo in verticale, con musica dal vivo per sorprendere ed emozionare anche i visitatori più “freddi”.

LE INIZIATIVE – Tornerà a grande richiesta, la sfilata FEELINGDOG che mette in risalto il legame “cane-gatto padrone” per vivere un momento di celebrità in compagnia del proprio amico fidato!

Per essere sempre sull’onda dei social, sarà possibile con #UNSELFIEXQUATTROZAMPEINFIERA, inviare uno scatto e diventare protagonista della pagina Facebook QuattroZampeinFiera.

GRANDE NOVITA’ di quest’anno, #TALENTXQUATTROZAMPEINFIERA, un appuntamento itinerante nel quale mostrare le abilità del proprio cane o gatto. Una giuria di esperti sceglierà i binomi più originali per la grande finale.

IL SOCIALE – Sarà nostro ospite Giacomo Lucchetti, pilota motociclistico e campione della classe 250cc, che quest’anno farà il suo grande debutto in Superbike.

Già testimonial ufficiale ENPA e Animal Asia Foundation, Giacomo, sarà portavoce di progetti dal forte valore etico, destinati alle attività di salvaguardia di diverse specie animali, contro l’abbandono e le violenze sugli animali.

I PET SOCIAL – Sarà adibita l’Area Community, uno spazio dove incontrare di persona i protagonisti delle più grandi community di facebook e instagram e confrontarsi su argomenti di comune interesse che riguardano i nostri “amici pelosi”.

TURISMO PET FRIENDLY – Per gli amanti del viaggio, un’area dedicata interamente alle strutture ricettive italiane pet friendly, in grado di accogliere senza problemi di sorta, i nostri amici pelosi. Un momento in cui confrontarsi direttamente con i gestori per scegliere personalmente la struttura più a nostra misura.

LE COMPETIZIONI

CAMPIONATO ITALIANO di TOELETTATURA SPORTIVA individuale e a squadre CSEN

Domenica si svolgerà il Campionato italiano di Toelettatura Sportiva individuale e a squadre CSEN.

COMPETIZIONI DI “RAZZA”

Doppia esposizione regionale canina – Enci – KENNEL CLUB ROMA – per avvicinare tutti i possessori di cani di razza al mondo delle esposizioni.

I visitatori potranno far concorrere i loro soggetti nelle due giornate e sottoporli al giudizio degli esperti. I migliori presenzieranno per la finale al Best in Show.

LA SCELTA CONSAPEVOLE – L’incontro con gli allevatori per una scelta consapevole

2 padiglioni interamente dedicati alle razze feline e canine in cui poter imparare a conoscere le varie razze. Fondamentale lo scambio di informazioni con gli allevatori che consente di inserire nel proprio nucleo familiare, un nuovo individuo in modo consapevole.

Conferenze e seminari SALA FELIS&DOGS WORLD – Un susseguirsi di incontri con educatori, esperti di settore e veterinari, che interverranno sulle tematiche relative alla cura e al benessere dei nostri amici. Un momento inusuale di confronto e formazione gratuita.

EVENTO NELL’EVENTO

CARLINI VS CHIHUAHUA

Una giornata interamente dedicata ai cani di piccola taglia, una vera competizione che da anni si disputa.

Per la prima volta a Quattrozampeinfiera, un momento unico e divertente che unisce cani e padroni. Un gioco coinvolgente per tutti coloro che condividono la passione per carlini e chihuahua.

DAKOTA DAY – La celebrazione dei cani “MET”

Una competizione in cui i “met” – meticci – vengono considerati dei “vincenti” e non “vittime” del meccanismo cinofilo che da sempre li allontana dalle luci della ribalta.

Chi decide di partecipare come protagonista al Dakota Day, o chi decide di venire ad assistere come spettatore a questo evento, è sicuramente una persona che non ha bisogno di apparire attraverso mode o tendenze del momento in quanto crede nell’importanza di essere UNICI.

Insomma Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere, organizzato dalla società Tema Fiere, studiato a misura di cani e gatti. L’unica manifestazione alla quale partecipare col proprio “amico peloso”.

