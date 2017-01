Figli di un Dio minore nel circuito ERT a Lestizza e Artegna – 14/15 gennaio 2017

Figlio di un Dio minore, testo teatrale del 1978 di Mark Medoff, sarà ospite del circuito ERT per due serate nel weekend: sabato 14 gennaio all’Auditorium Comunale di Lestizza e domenica 15 gennaio al Nuovo Teatro Mons.

Lavaroni di Artegna. Entrambe le repliche avranno inizio alle 20.45. Sui due palchi ERT saliranno Giorgio Lupano e Rita Mazza nei ruoli principali di James e Sara, accompagnati da Cristina Fondi, Francesco Magali, Gianluca Teneggi e Deborah Donadio. La regia è di Marco Mattolini mentre la produzione è dei goriziani a.ArtistiAssociati.

Come detto, il testo di Medoff è stato scritto nel 1978 e messo in scena negli Stati Uniti nel 1980: quella versione in lingua inglese fu ospitata al Festival dei Due Mondi di Spoleto sempre nel 1980 (unica rappresentazione in Italia), mentre la trasposizione cinematografica, interpretata da William Hurt, meritò nel 1986 cinque nomination agli Oscar e la protagonista femminile Marlee Matlin vinse per quell’interpretazione l’Oscar e il Golden Globe.

Figli di un Dio minore racconta le difficoltà della conoscenza e poi dell’amore fra James, insegnante logopedista e Sarah, giovane ex allieva dell’Istituto per sordi in cui lavora come cameriera, travalica lo specifico della distanza fra i mondi degli udenti e dei non udenti, per diventare emblema del confronto fra le tante solitudini legate alle diverse appartenenze sociali e culturali.

La difficoltà ma anche il fascino dell’allestimento di questa commedia risiedono nel fatto che, per volontà dell’autore, dei due protagonisti la ragazza deve essere sorda e l‘uomo deve conoscere la lingua dei segni. Ecco quindi che Giorgio Lupano si è preparato in modo puntiglioso per questa parte, mentre la torinese Rita Mazza è un’apprezzata attrice che lavora in tutta Europa.

Tutte le fasi di preparazione dello spettacolo, dalla prima parte laboratoriale fino all’allestimento vero e proprio, sono state concordate, supportate e realizzate con la collaborazione dell’ISSR, Istituto Statale dei Sordi di Roma che ha messo a disposizione dello spettacolo personale (mediatori culturali, insegnanti di Lingua Italiana dei Segni), materiale didattico, aiuto nella ricerca degli attori con l’udito danneggiato, spazi, e ha promosso lo spettacolo presso le comunità di sordi nelle diverse città dove “Figli di un Dio Minore” è stato rappresentato.

