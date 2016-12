I soci dell’ENS anconetana a lezione di educazione bancaria e finanziaria con UniCredit

Si è tenuto il primo incontro di educazione bancaria e finanziaria organizzato in collaborazione con UniCredit. Oltre 30 i soci che hanno partecipato al corso Ancona, 27 dicembre 2016. Si è tenuto presso la sede dell’ENS di Ancona l’incontro di educazione bancaria e finanziaria organizzato da UniCredit in collaborazione con il presidente della sezione Diego Pieroni e con l’assistenza dell’interprete LIS, Maria Bucci.

Il programma di formazione sviluppato con l’Ente Nazionale Sordi di Ancona, tenuto dai funzionari UniCredit Andrea Consolani e Matteo Contucci, ha coinvolto circa 30 associati ENS ed ha avuto l’obiettivo di fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per conoscere i principi di base del sistema creditizio e della operatività bancaria. E’ stata una esperienza molto forte ed inconsueta per gli operatori bancari in cui i partecipanti si sono dimostrati attenti e molto interessati al mondo della finanza. In un silenzio impressionante riempito dai segni delle mani della interprete e da una mimica del volto incredibilmente espressiva i soci, in gran parte giovani, hanno ringraziato con gentilezza e gratitudine i docenti chiedendo di fare altri incontri per parlare anche di temi più evoluti come investimenti e di prestiti.

”L’iniziativa – spiega Luigi Rigli, responsabile dell’area commerciale Marche di UniCredit – rientra nel più ampio programma “In-formati”, rivolto ai cittadini ed ai gruppi sociali dei territori nei quali la Banca opera e si propone di contribuire ad accrescerne la cultura bancaria e finanziaria e con essa la capacità di realizzare quotidianamente scelte economiche consapevoli e sostenibili”.

Programma “In-formati” Poiché la sostenibilità di un’attività economica passa anche attraverso la crescita della conoscenza e della consapevolezza dei consumatori e dei cittadini, con il Programma “In- formati” UniCredit mette al servizio delle comunità il sapere delle persone del Gruppo che gratuitamente gestiscono corsi informativi pensati per illustrare in modo semplice, chiaro e trasparente le tematiche di base della cultura bancaria e finanziaria. Iniziative che mirano ad offrire un supporto concreto nel realizzare scelte economiche consapevoli e sostenibili, portando quindi un valore aggiunto alla comunità locale.

