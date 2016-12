Muore subito dopo il parto il figlio di Anny Tronco alla clinica San Michele di Maddaloni

Neonato muore subito dopo il parto. Richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura e fissazione dell’udienza preliminare per la fine del mese a carico della dottoressa R. T., parte civile nel procedimento la mamma del piccolo Anny Tronco (nella foto) con l’avvocato Gabriele Roberto Cerbo.

Alla prossima udienza verranno sentiti i consulenti della Procura che hanno effettuato i primi esami della tragica vicenda. A difendere l’imputato, l’avvocato Mario Corsiero. L’udienza preliminare si svolgerà presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dinanzi al giudice Caparco. Il fatto risale a fine settembre scorso. Elio Leonardo, figlio di Anny Tronco quarantenne di Caserta, artista non udente, si suppone sia nato privo di vita presso la clinica San Michele di Maddaloni. I genitori immediatamente denunciarono i medici per comprendere le cause dell’accaduto.

Dopo una prima fase di indagini, la ginecologa che ha seguito la donna è ora sotto inchiesta. Nel caso in cui verrà rinviata a giudizio in sede di udienza preliminare, verranno rimessi insieme tutti i tasselli della vicenda. La famiglia vuole chiarezza e giustizia nel caso in cui la morte del neonato sia da imputare a una negligenza da parte del personale medico.