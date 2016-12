MED-EL anticipa le Feste con una nuova playlist di canzoni di Natale per chi ha problemi d’udito

Milano, 19 dicembre, 2016 – Nello spirito di festa che anticipa il Natale, MED-EL, leader mondiale nel campo degli impianti uditivi, lancia la sua nuova playlist Spotify con musica in perfetto stile natalizio, creata appositamente per i portatori di impianti cocleari, che possono seguire il profilo MED-EL su Spotify e condividere con amici e parenti la playlist “MED-EL Music for the Holidays.”

“La musica è la colonna sonora delle nostre Feste, ma spesso chi ha problemi di udito può sentirsi emarginato ed escluso. Per questo abbiamo voluto creare un’esperienza che tutti potessero condividere con la propria famiglia “, ha spiegato Johanna Pätzold, esperta di musica di MED-EL ed ideatrice della playlist.

Questa nuova playlist contiene 24 tracce, selezionate seguendo gli stessi criteri precisi usati per la prima playlist MED-EL Music for Cochlear Implants lanciata la scorsa estate. “La prima playlist è stata un vero successo e abbiamo ricevuto moltissime richieste da tutto il mondo da parte di portatori di impianti cocleari che ci chiedevano di aggiungere nuovi brani alla nostra selezione. Per questo abbiamo voluto crearne un’altra e il periodo di Natale ci sembrava il momento perfetto.” ha continuato Johanna.

La lista di canzoni comprende i brani più significativi di ogni epoca, da “White Christmas” di Bing Crosby, a cover di grandi classici come “Feliz Navidad”, con arrangiamenti musicali più semplici rispetto all’originale. Le canzoni di Natale sono conosciute da tutti e molto familiari, e quindi un ottimo punto di partenza per tutti coloro che sono portatori di impianti cocleari.

”Il mio augurio è che questa playlist possa aiutare i pazienti e stimolarli ad ascoltare musica, e allo stesso tempo, essere un modo per divertirsi, insieme alla propria famiglia. E non stupitevi se vi troverete a cantare tutti insieme!”, ha concluso Johanna.

Per accedere alla playlist basta collegarsi su www.spotify.com, loggarsi, o creare il proprio account gratuito e cercare “MED-EL Music for the Holidays”” nella barra di ricerca.

Clausola di esonero della responsabilità: L’elenco è stato creato per portatori di impianti cocleari. La playlist non può essere replicate o riprodotta durante eventi. MED-EL non ha coinvolto nessuno degli artisti selezionati per essere inclusi nella playlist. L’elenco è stato realizzato seguendo le linee guida Parental Advisory, rimuovendo canzoni con testi o contenuti potenzialmente offensivi. Nel caso in cui fosse presente una canzone o un’artista che non ti piace, è sufficiente fare clic avanti per passare al brano successivo.

A proposito di MED-EL

MED-EL Medical Electronics, ha sede in Austria, è leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito, con 29 filiali in tutto il mondo. L’azienda a conduzione familiare è una delle pioniere del settore. I due scienziati austriaci Ingeborg e Erwin Hochmair hanno sviluppato i primi impianti cocleari micro-elettronici multicanale del mondo nel 1977. L’impianto cocleare era e rimane la prima sostituzione di un senso umano, il senso dell’udito. Nel 1990 hanno posto le basi per la crescita della società quando hanno assunto i primi dipendenti. Ad oggi, l’azienda è cresciuta fino ad avere più di 1500 dipendenti in tutto il mondo.

Oggi MED-EL offre la più ampia gamma di soluzioni impiantabili al mondo, in grado di trattare diversi gradi di disabilità uditive, inclusi impianti cocleari, impianti per l’orecchio medio e impianti a conduzione ossea, così come un sistema combinato per la stimolazione elettrica e acustica, protesi acustiche e impianti al tronco encefalico. Persone in oltre 100 paesi hanno riacquistato la possibilità di udire grazie all’aiuto di un prodotto di MED – EL . www.medel.com

