Le Gialle Viole di Santa Fina al Festival di Monte Carlo

Il cortometraggio della durata di 19 minuti dal titolo Saint Fina’s yellow violets (Le Gialle Viole di SantaFina) scritto e diretto da Lorenzo Raveggi, girato tra Marradi, San Gimignano e Strada in Chianti, prodotto da Marzia Pissilli è in nomination per la sceneggiatura, film, regia etc. al 14th Angel Film Awards Monaco International Film Festival di Monte Carlo.

di Lorenzo Raveggi

La sua WORLD PREMIERE aprirà il festival il prossimo 28 Novembre 2016 alle ore 15:00. A corredo di questo già prezioso successo spiccano inoltre la fotografia di Giancarlo Ceccaglia, la colonna sonora di Rodolfo Matulich e le splendide interpretazioni delle giovanissime Sara Fabbri (Santa Fina) e Angelica Farneti (Josephine Moretti) ma applausi a tutto il resto del cast e della troupe.

Il film in finale con altri otto contendenti ha anche la nomination per la migliore sceneggiatura. Nella giuria del festival un ricco carnet di personaggi fra i quali spiccano l’attrice americana Tara Emerson, l’attrice francese Myriam Charleins (Astrid in La Bella e La Bestia) e presidente di giuria sarà la bravissima attrice Dominique Frot (La Chiave di Sara) Raveggi intanto prepara la sua trilogia sul Kolossal dossier “Botticelli Murders” con le distribuzioni americane a far la coda per impossessarsi della vendita e distribuzione mondiale dello stesso. Questo progetto il regista ci tiene a precisare che verrà girato